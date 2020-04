Premiéra, která byla zatím i derniérou. Šacungu medaili nepřinesla

Jeden turnaj a dost! Tak by se dala zatím jednoduše shrnout letošní sezona dorostenců nohejbalového Šacungu Benešov. Pandemie koronaviru zapříčinila, že družstvo odehrálo pouze jeden turnaj dvojic. A to v Plzni, kde Jan Šperlík a Lukáš Kunert obsadili dělené páté až osmé místo. „Nebylo to špatné, ale i díky rozlosování jsme měli hrát o medaili,“ přiznal na klubovém webu mírné zklamání trenér Tomáš Hanuš.

