Překvapivý konec. Petr Tůma už nebude trénovat juniorský tým florbalistů

Nečekanou zpráva vyšla do světa z tábora benešovských florbalistů. U týmu juniorů se rozhodl po letošní sezoně skončit trenér Petr Tůma. „Příští rok trénovat nebudu. Klukům však přeji hodně štěstí. Těm co v kategorii zůstávají i těm, kteří do kategorie přijdou,“ prohlásil pro klubový web Tůma, který zároveň zhodnotil uplynulý, předčasně ukončený, ročník třetí juniorské ligy.

V něm družstvo pod jeho vedení obsadilo šesté místo, když v odehraných osmnácti duelech dosáhlo bilance šesti výher, dvou remíz a deseti porážek. „Zrušení sezony nevnímám jako závratný problém, myslím si, že naše pozice v tabulce by se nijak zásadně nezměnila. O postupu do vyšší soutěže bychom stejně neuvažovali,“ prozradil končící benešovský trenér. Důvodem je nedostatek hráčů v juniorské kategorie. „Kluků bylo málo. Právě zde vidím momentálně jednoznačně největší rezervu,“ podotýká Tůma. „Zvážil bych sjednocení tréninků s dorostem,“ nabízí možné řešení. To už je ale otázka na jeho nástupce, který zatím není znám. Benešov oznámil datum návratu na trávníky. Jak bude fotbalový restart vypadat? Přečíst článek › Dřeme, nezklameme! Trénujte společně s hokejisty Benešova Přečíst článek ›

