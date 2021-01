V celkovém pořadí je Podmol na 43. místě a desátým nejlepším nováčkem. Ztráta přes šest hodin ho tolik netrápí, vítěz X-Games řešil během volného jiné těžkosti. „Cítím, jak mám ruku nateklou a horkou. Nedokázal bych si představit, že bych ráno musel odstartovat do etapy. Naštěstí jsem byl u fyzioterapeuta od Buggyry, zlepšilo se to. Uvidím, jak na tom budu ráno,“ dodal Podmol, kterého zatím těší dílčí věci.

Nejvíce to, že když mu vše sedne, dokáže se během etapy pohybovat na třicátém místě. A také to, že je stále v soutěži. „Jsem už ale trošku fyzicky a psychicky rozhozený, ruka neposlouchá. Po pátečním pádu mám modřinu na stehně, do toho povyhozené žebro z předchozích dní… Moc padám a moc se ničím, jak to fakt neskutečně náročné,“ popisoval slavný motocyklista strasti v Saudské Arábii.

A to závodní kolonu čeká v neděli přes 700 kilometrů v rámci maratonské etapy. To znamená, že v cíli nebudou na posádky čekat mechanici a jejich doprovodné týmy. „Chystám si tašku a maratonský spacák. Není to jednoduché, ale neplánuji uhnout ze svého snu, tedy dojet do cíle,“ vzkázal jasně Podmol.