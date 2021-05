„Jsem nadšená z dalšího cenného kovu. Každá medaile je stoprocentně úspěch. I proto, že jsem na šampionát nejela s očekáváním, že si odvezu individuální placku,“ líčila po návratu z Itálie, kde v neděli prohrála o 36 setin se Španělkou Miren Lazkanovou. „Spíš jsem očekávala, že si dobrou jízdou vyjedu finále a v něm se zařadím někam na páté nebo šesté místo,“ pokračovala třiadvacetiletá závodnice.

Dobrý psychický trénink na Tokio

Nakonec to ale k její spokojenosti dopadlo naopak. „Ze semifinále jsem postoupila jen tak tak, ale ve finále jsem pak předvedla nejlepší jízdu,“ usmívala se talentovaná závodnice.

Členka Dukly Brandýs nad Labem je slalomářskou oboj-živelnicí. V české reprezentaci se pohybuje od sezony 2015. Kombinuje disciplíny kajak (K1) a kánoe (C1).

Ve smíšené kanoi předloni vybojovala s Jakubem Jáněm titul mistrů světa. Kromě toho je mnohonásobnou juniorskou medailistkou a mistryní Evropy do 23 let. Z loňska má navíc zajištěnou účast na OH v Tokiu. Jakým způsobem v rámci dlouhodobé olympijské přípravy pojala účast v Ivree?

„Jsem ještě mladá a tak vím, že potřebuju hodně závodit. Vzhledem k olympiádě chci mít za sebou co nejvíc startů. Pomáhá mi to. Šampionát v Ivree byl pro mě dobrý psychický trénink na Tokio,“ vysvětlila rodačka z Roudnice nad Labem.

V Troji je jako doma

Před olympiádou se těší na červnový závod světového poháru v Praze. „V Troji jsem jako doma. Vždycky je super závodit na Vltavě. Pak pojedu na pokračování seriálu do německého Markkleebergu. Tam je skvělá voda. Mám to tam ráda,“ pochvalovala si.

Další program bude záležet na tom, kdy bude možné odcestovat na předolympijský kemp, který se bude konat až těsně hrami. „Odjezd do Japonska není v tuto chvíli ještě přesně určený. Informace se docela často mění. Pokud by to ale do sebe časově zapadalo, závodila bych koncem června ještě ve slovinském Tacenu na mistrovství světa do 23 let,“ dodala Tereza Fišerová.