Filipe, co vás vedlo k rozhodnutí stát se posilou benešovského klubu?

Je to pro mě nová zkušenost a možnost se nadále zlepšovat, což já samozřejmě chci.

Nebude vás limitovat dojíždění na tréninky a utkání?

Jsem zvyklý cestovat, nevidím v tom problém.

Z lokality, ze které pocházíte, jsou i Vladimír Babka a Richard Žahour, kteří v minulosti sbírali v barvách Šacungu medaile. Víte o tom?

Vím o tom a určitě bych rád na ně navázal. Cítím se dobře a bude to výzva.

Vašimi posty jsou blokař a smečař. Tím je dáno vaši zařazení ve trojicích. Co ale debly?

V Horažďovicích jsem hrál první dvojku, je to disciplína, na kterou jsem zvyklý.

Velkou slabinou mužského áčka Šacungu je v poslední době disciplína jednotlivců. Neuvažujete, že byste zkusil zakotvit i zde?

Je pravdou, že dříve jsem singl hrával. A i docela úspěšně, dvakrát se mi podařilo vyhrát mistrovství republiky. Ale teď už to není úplně moje parketa.

Jak jsou na tom jednotlivé disciplíny z hlediska vaší oblíbenosti?

Nejvíce mám rád dvojky, vždy jsem se cítil jako dvojkař. Trojky mě vtáhly až poté, co jsem vyrostl. Singl už tolik nehraji, musel bych se v něm hodně zlepšit, aby byly výsledky.

Pokud se letošní sezonu podaří odstartovat, co od ní očekáváte?

Abych pravdu řekl, nemám vůbec ponětí, co od nejvyšší soutěže mohu očekávat. Bude to moje první sezona v tak vysoké soutěži. Chci se určitě individuálně zlepšovat a dobře zapadnout do party.

Poslední roky se do sestavy družstva probojovalo hodně mladých hráčů. Jak vnímáte tuto proměnu?

Pár těch zkušených pořád v týmu je. Na nás mladých bude, abychom se zlepšovali a pomohli táhnout tým vzhůru.

Na jakých příčkách chcete svůj nový tým vidět?

Jak jsem zmínil, nemám ještě o extralize přehled. Ale s takovým pátým místem by nemusela být nespokojenost.

Martin Maršálek