Sníh a námraza

Jako první přišel František Tomášek, který byl po celý večer terčem mnoha narážek od kolegů. Navigátora brzy po ránu překvapila námraza na sklech a kapotách aut a že si může jako malé dítě může na nich něco namalovat. „Že se můžeš utopit v poušti, je paradox, ale známe to z Jižní Ameriky. Vyjedeš do pouště a najednou se brodíš. Že ale můžeš i zmrznout? Vylezeš ze stanu a jdeš si oškrábat auto, než vyjedeš do etapy. To mě zaskočilo trošku,“ přiznal Tomášek.

„Pamatuji si, že jsem až do obytného vozu slyšel Františka od 6:30 prvních patnáct minut „Hoši! Ono to je namrzlý! Čum! Nakreslil něco na hobnu auta,“ navázal na něj Martin Macík s tím, že se jeho navigátor mohl dočkat okamžiku, kdy se někdo probudí, vyleze ze stanu a mohl mu říct, že tam je sníh.