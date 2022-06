Letošního silvestra dálkoví závodníci oslaví v prologu Dakaru 2023. Na něj hned na Nový rok naváže první ze 14 etap. Speciálek bude o dvě více než v předchozím ročníku a měly by jezdcům dopřát větší porce ostrých kilometrů. Závodní karavana odstartuje z bivaku u Rudého moře a vydá se do míst, kam pneumatiky dakarských speciálů zatím nevjely. Nové terény by měly tvořit až 70 % trati. Pořadatelé také zvažují, že se trasy jednotlivých závodníků budou v některých úsecích drobně lišit, aby se zabránilo opisování v navigaci. Vedoucí posádky zřejmě nebudou stavět v neutralizacích, ale pojedou celou etapu na jeden zátah.

Komu se podaří zvládnout všechny nástrahy tratě a projet obávanými dunami Pusté končiny, dorazí 15. ledna do cíle v Dammámu, městě ležícím u Perského zálivu. „Jestli opravdu pojedeme přes Empty Quarter, bude to mazec. V tom případě nás čeká hodně tvrdý Dakar a fanoušci budou mít co sledovat. Technicky složitější trať s obtížnou navigací i delší etapy určitě vítáme. Ceníme i snahu pořadatelů vpustit do závodu jen jezdce, kteří jsou dobře připravení – dává to smysl hlavně kvůli bezpečnosti,“ řekl k novinkám pilot Martin Macík.

Pro Macíka se staví závodní kamion na Dakar 2023. Arnošt se stane požárníkem

Mechanici ze sedlčanského centra MM Technology už pro posádku Martina Macíka, kterou tvoří také mechanik David Švanda a navigátor František Tomášek, staví nový závodní kamion. Přesněji řečeno, momentálně staví dva dieselové kamiony a jeden elektrický. „Jde o další evoluci našeho dlouhodobého vývoje. Využíváme většinu komponentů, které se během minulých Dakarů osvědčily a současně chceme testovat i pár vylepšení. Pracujeme s jinými materiály, rezervy budou opět vzadu, protože řešíme umístění palivových nádrží,“ prozradil Martin Macík starší. Mezi další záležitosti patří například i vybavení kabiny či novinky v elektronice. U nich už ale odmítl být konkrétní kvůli týmovému know-how.

„Máme vlastní vývoj jednotlivých softwarů, které by se měly co nejvíce přizpůsobit stylu Matesovy jízdy. Podvozek zůstává z 90 % stejný, změní se pouze jeho nastavení dle rozvážení celého kamionu. Jakmile bude auto hotové, musíme vyrazit na intenzivní testy, díky kterým auto vyladíme ještě před Rallye du Maroc a samozřejmě Dakarem 2023,“ popisuje Martin Macík, šéf týmu MM Technology.

Franta se vrací – tvrdý trénink v oblíbené liazce

„Já tipuji, že teď potěším hodně fanoušků, protože už můžu potvrdit, že červencový závod Baja Aragon pojedu ve Frantovi – poslední liazce, která se účastnila Dakaru. Hrozně se s kluky těšíme. Bude to zábava a zároveň dost drsný trénink. Už teď se připravuji fyzicky, protože vím, že řadit ve Frantovi bude očistec. Zvlášť, když chcete jet tempo. Ale až z Franty přesedneme do nového auta, budeme pořádně zocelení,“ říká pilot Martin Macík o legendárním voze, se kterým v roce 2018 dojel do cíle Dakaru jako pátý nejrychlejší pilot kamionové kategorie.

Závodníci z Dakaru se potkají na soustředění v Sedlčanech. Fanoušci budou u toho

„Loučíme se také s milovaným Karlem. Společně jsme zdolali poslední tři Dakary, vyhráli jsme tři etapy a dojeli si pro 5. 4. a 7. místo. Ale přišel čas posunout se dál. Karel teď míří do Německa k týmu RUHRTAL RACING, který plánuje dakarskou účast v některém z dalších ročníků,“ říká pilot Martin Macík. Karel s novým týmem hned 26. června odstartoval do závodu Breslau Rallye. Německá posádka během polské rallye dostává průpravu od Martinova navigátora Františka Tomáška, který během pětidenního závodu zasedne na křeslo kopilota. Mechanici z MM Technology také zajišťují německému týmu technickou asistenci. Po všech změnách stojí za to shrnout, kdo aktuálně závodí v kamionech sestrojených v MM Technology. Valtr Racing jezdí s Andrejem, Karel jde k týmu RUHRTAL RACING, Vincenzo vozí Italtrans Racing Team, nizozemský Project 2030 má Niciase, v Sedlčanech sestrojili také podvozek pro holandský tým Dakarspeed a Arnošt zamířil k Fireman Dakartemu.

Kdo se chce o přípravách na příští Dakar dozvědět více, bude mít šanci osobně se vyptat na všechny detaily a zažít prázdninovou dakarskou jízdu v Sedlčanech 2. 7. nebo Přerově 30. 7. – na akcích Posedlí Dakarem. Martin Macík, Martin Šoltys, Martin Kolomý, David Pabiška, Zdeněk Tůma, Tomáš Tomeček nebo tým Martina Prokopa přivezou fanouškům silných strojů a dálkových závodů pořádnou nálož adrenalinových zážitků. Fanoušci také dostanou možnost setkat se s dakarskými legendami – Josefem Kalinou, Ladislavem Fajtlem nebo Jaroslavem Joklíkem. Zájemci si zkusí v dakarském tempu vyměnit pneumatiku na závodním kamionu a připraveny jsou i další překvapení. „Fanoušci jsou pro příští Dakar naší tajnou zbraní. I proto pro ně pořád vymýšlíme nové akce a jsme rádi, že je baví potkávat se osobně – stejně jako nás,“ zakončuje Martin Macík.