Velká adrenalinová nálož čekala na Vlašim. Na provizorní nafukovací rampě své triky předváděli jezdci na horských kolech, ale také mistr světa na koloběžce Richard Zelinka. Podmol Brothers Show se přitom musela přesunout ze soboty na neděli, a to kvůli bouřkám. Jak celá akce začala? Písničkou od Jakuba děkana Přidej plyn, kterou zprodukoval Libor Podmol. Při ní předvedl tři triky, mezi nimi také salto na motorce. A to několik měsíců od loňského pádu, při kterém si na několika místech zlomil obě nohy. Poté celou akci moderoval.

„Freestyle motokros si teď velmi užívám. Bez závodního tlaku mě to baví snad více než kdykoliv před tím,“ prohlásil Podmol, který původně tuto inspirativní akci chtěl předvést ve sportovní hale v Karlových Varech. Vše se ale muselo kvůli pandemii přesunout na příští rok. Nakonec se však domluvil na organizaci s městem. A stálo to za to, náměstí bylo plné lidí.

Exhibiční závod opanoval Filip Podmol před Matějem Česákem, třetí skončil Josef Aron, čtvrtý František Máca, pátý Pavel Polášek, šestý Aleš Liemann a sedmé místo bral teprve čtrnáctiletý Richard Bábek. To ale nebylo vše… Show jezdců na horských kolech předvedli Tomáš Zejda a Teodor Kováč, který nakonec skočil pro diváky dvojité salto. Triky na čtyřkolce ukázal Richard Mošna, který měl měl ve Vlašimi také svojí exhibici. Dále profesionální trenér a kulturista Luboš Chmelenský ukázal divákům svaly spolu s jeho svěřenci z World Fitness.

Velký úspěch u diváků si odnesl mistr světa na koloběžce a člen Podmol Bros týmu Richard Zelinka. Svoji exhibici měl ve skaparku, který byl hned vedle dopadu. K vidění byl také český dakarský tým Moto Racing Group, který dovezl ukázat techniku. Akce se zúčastnil také starosta Luděk Jeništa.