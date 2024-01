Prokázal, že je nezdolným drsňákem a nezmarem. Libor Podmol zhruba na 200. kilometru třetí etapy Rallye Dakar nepříjemně havaroval. Dopadl hlavou na šutry až měl všude na tváři krev. Několik jezdců mu zavolalo pomoc a vrtulník s doktory.

Libor Podmol zažil na Rallye Dakar další bolestivé momenty. | Foto: Libor Podmol/MMproductions

„Byla to slušná rána. Mám devět stehů nad pravým okem, ale pokračoval jsem dál. Hodně mě ještě bolí ruka,“ popisoval v tiskové zprávě jezdec ze Znosimi u Vlašimi, který dorazil do cíle s dvouhodinovým zpožděním na 75. místě.

Macík drží bednu a dohání čelo. Na první místo ztrácí čtrnáct minut

V drsné etapě si účastníci zkusili snad všechny možné terény - od vyschlých řečišť po velké písečné duny. Podmol se zkraje dostával do tempa. „Jel jsem ve skupině s Benji Melotem, který byl v kategorii jezdců bez asistence několikrát na pódiu. Jeli jsme hezky a já tu skupinku vedl. Jenže pak přišly kameny a já jeden z nich trefil,“ vyprávěl freestyle motokrosař.

Na letošním Dakaru devětatřicetiletý motorkář už několikrát spadl. Pokaždé se však jednalo o přistání bez větších komplikací. V pondělí však dopad nebyl měkký…

Monokl na levém oku

„První kámen mě hodil s motorkou na druhý a pak jsem letěl na šutry. Bohužel hlavou. Hrozně mi z obličeje chcala krev, takže mi kluci zavolali helikoptéru. Já ale rozhodně nechtěl končit. Organizátoři mi ránu zašili a jedu dál,“ popisoval těžké chvíle Podmol, který má levé oko značně potlučené a na něm monokl.

To ale není ze zdravotních potíží všechno. „Hodně mě bolí ruka, což je zásadní problém. Už mám v sobě prášky na bolest, takže docela dobrý,“ dodal Podmol cestou do sprchy. Ránu si však nemůže pořádně zkontrolovat, protože je v cíli maratonské etapy.

Rukavice od krve. Hodil jsem highsidera a vyletěl z motorky, vypráví Podmol

„Není zde rentgen ani sádra. Zkusím dojet zítra do dalšího bivaku, kde mě lépe zkontrolují a ošetří. A když to půjde, budu pokračovat dál. Bude to ale zajímavé, pojedu na Žižku.“

Podmol se účastní Dakaru v kategorii bez asistence, k dispozici nemá žádného mechanika. V průběžném pořadí je na 58. místě se ztrátou skoro pěti hodin. V kategorii bez asistence je však desátý a na lídra ztrácí hodinu a půl.