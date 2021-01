Úterní trasa měla včetně přejezdů celkem 580 kilometrů. Charakterizovaly ji právě zmíněné kameny, které závodníky brutálně potrápily. Zranili se na nich například i hvězdní borci, jakými jsou Toby Price nebo Lukas Benavides. Slavná rallye pro ně předčasně skončila. „Byla to hodně kamenitá a pomalá etapa, fyzicky velmi náročná a zrádná,“ potvrdil Podmol. „Viděl jsem snad všechny, kteří spadli. Bylo to fakt dost nebezpečný, hodně závodníků skončilo na zemi. Na těch kamenech stačí malá chyba a když spadneš, tak to bolí buď motorku, nebo tebe,“ popsal Podmol, který svoji motorku značky Husqvarna pojmenoval jako GAIA.

Bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu si s nástrahami trati poradil, ale také několikrát zaváhal. Naštěstí jen při navigaci. „Na začátku jsem zabloudil a vlastně trochu i na konci. Prvních 200 kilometrů jsem jel ve velkých bolestech, pak ty ruce trošičku odezněly. Nějak jsem si na to zvykl. Pokusím se to do zítra zase nějak zregenerovat,“ dodal Podmol, který musel často zpomalovat kvůli projíždějícím autům. „Na prašných cestách mě předjelo čtyři nebo pět aut, během vteřiny jsem se ocitl pokaždé v úplné tmě kvůli prachu. Musel jsem hodně zpomalovat.“

Podmol je nyní průběžně na 35. místě, což je na nováčka Dakaru znamenité. „Každý den se snažím zajet co nejlíp. Prioritou je dostat se do cíle, protože jak je vidět, i ti nejlepší vypadávají. Před startem jsem chtěl být do čtyřicítky. Tam už jsme. Takže teď to jen udržet. Musím dál dávat pozor na sebe i na motorku, abychom to spolu dotáhli do konce,“ dodal Podmol, který tentokrát dojel do cíle se ztrátou hodiny a čtrnácti minut na vítězného Argentince Kevina Benavidese.