Sám velmi rád surfuje a podobná strategie se při zdolávání nepříjemných dun v Saúdské Arábii velmi hodí. „Už jsem pochopil, že na duny nesmím najíždět rovně, ale ze strany a úplně šikmo. Tak abych se přes ně mohl nejdřív podívat a pak to do nich zlomit. Vyjíždět je rovně je více vysilující. Nyní šetřím síly a je to takové plynulejší,“ popsal Podmol.

Nováček na Dakaru se díky lepší technice jízdy posouvá vpřed a zrychluje. Dnes ho však trochu zbrzdila horší navigace. „Do třístého kilometru jsem byl v TOP 30. Padesát kilometrů před cílem jsem bohužel zabloudil. Snažil jsem se co nejvíc zrychlit a dojet skupinku přede mnou. Jel jsem po nějakých stopách a myslel, že jedu dobře, ale pak se zmenšovaly. Rozhlížel jsem se a nikoho neviděl, takže jsem to otočil a vracel se asi pět kilometrů. V poušti a horách,“ vyprávěl Podmol. „V dálce jsem pak naštěstí uviděl prach od jiné motorky a vydal se za ní. Do cíle jsme pak dojeli s jedním Francouzem a Polákem.“

Bolest na dvoustém kilometru

Do bivaku se po dvou náročných dnech náramně těšil. Zvlášť kvůli zmíněným problémům s rukama. „Během dne jsem je začal cítit na dvoustém kilometru. Díky tomu, jak jsem se snažil rvát dopředu, tak jsem to tolik nevnímal, ale postupně to sílilo. Brnělo a bolelo. Dostával jsem do nich elektrické rány – jako kdybych měl v rukavici devítivoltovou baterku, jak mi nervíky vystřelovaly do prstů. Ale co už. Tlapky mě sice zlobí, ale jiné nemám. Ráno jdeme zase na to,“ přiblížil Podmol, který v rámci regenerace využil i magnetoterapii.

Ještě jedna věc Podmola v druhé části maratonské etapy zaskočila. Teplotní rozdíly. „Dnes ráno jsme jeli 280 kilometrů přejezd v nepříjemné zimě. Bylo asi sedm stupňů. No a po 750 kilometrech bylo v bivaku asi 28 stupňů. Šílenost,“ dodal bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu.

V úterý ho čeká dalších 465 měřených kilometrů kolem Neomu, kde se pojede už 9. etapa. Po ní budou zbývat do cíle ještě tři části.