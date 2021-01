Podmol už toho stihl při své premiéře na slavné rallye hodně. Spadl při pátečním tréninku, na zemi skončil v sobotní úvodní etapě i nedělní druhé, kde si přivodil lehčí otřes mozku. Aby té smůly nebylo málo, včera mu vyhořelo čerpadlo. Tentokrát byl konečně klid. „Prvních 240 kilometrů jsem jel raději opatrněji. Byl jsem trochu postrašený organizátory, kteří nás upozorňovali, ať si pohlídáme benzín. Od startu do tankovací stanice jsem jel tak nějak na půl plynu, aby mi to moc nežralo. Nechtěl jsem řešit nějaké další trable,“ popsal.

V druhé půli tratě, jejíž měřená část činila 403 kilometrů, se do toho šestatřicetiletý závodník opřel. „Po 260. kilometru jsem za to začal brát. Chtěl jsem se dostat někam kolem čtyřicítky. A to mi celkem vyšlo. Nebyla to ale žádná sranda. Kdykoliv před vámi někdo jede, tak se na těch písčitých cestách hrozně práší a není moc dobře vidět. Je tak snadné přehlédnout nějaký kámen, což pak může skončit fatálně. Dneska to ale všechno dobře dopadlo.“

Třetí etapa Podmolovi jednoduše sedla. „A navíc se mi i líbila. Trať byla na písku a na dunách, což bylo krásný. Ale zhruba 60 kilometrů také bylo po hnusných, ostrých šutrech. Jel jsem na nich raději také pomaleji. Kdyby na to člověk spadl, tak by se tam totálně rozbil. Nechtěl jsem tam strkat ty svoje nožičky,“ připomněl své vážné zranění z předloňského MS ve freestyle motokrosu, kdy si při pádu zlomil obě nohy.