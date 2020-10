Podmol skočil salto na motorce pro Dakar! Jako bych dopadal s kamionem, říká

Libor Podmol zase uchvátil svět. Bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu skočil salto na motorce, na níž pojede slavný Dakar. „Salto s dakarkou jsem měl v hlavě od té doby, co jsem si ji koupil. Byl jsem trochu nervózní, ale věřil jsem si. Dopadlo to skvěle,“ uvedl šestatřicetiletý showman, který začal jezdit etapové rallye teprve v letošním roce. Nyní je Podmol ve Španělsku, kde odstartoval do kvalitní dálkové soutěže.

NA MOTORCE. Freestyle motokrosař Libor Podmol skončil salto i na stroji, který je speciálně určený pro Dakar. | Foto: Foto: Moto Racing Group a Marian Chytka

Po srpnové Řecké rallye, kde dojel senzačně třetí, si chtěl Podmol trochu zavzpomínat, tedy zaskákat. „Opět jsem se začal věnovat lehce FMX, rallye šla na pár týdnů stranou. Po exhibici v Itálii jsem se cítil freestylově dobře. Venku bylo krásně, takže jsem na zahradě nafoukl dopadovou plochu, a šel na to,“ popsal. Diváků doma moc neměl. Na originální kousek se tak mohl perfektně soustředit. „Byl tam jen jeden kameraman a mechanik, na salto se přišla podívat i žena od plotny. Panovala tam taková poklidnější atmosféra. Ale co si budeme povídat, bylo to pár dní před odjezdem na zatím největší rallye závod, takže jsem si nemohl dovolit udělat chybu,“ smál se Podmol. Pokračování fotbalové ságy Třinec vs. Vlašim. Díl třetí: Opět odloženo! Přečíst článek › Salto vzad s dakarským speciálem Husqvarna prý skočil několikrát. S čím měl při tricích s motorkou největší trable? „S výkonem a akcelerací, díky níž se motorka začne točit. A také s přesností, létal jsem občas vlevo, občas vpravo. Naštěstí se nám podařilo na motorce zvednout výkon, a tak jsem mohl zkusit do rampy najet na druhý rychlostní stupeň,“ nastínil vítěz prestižních X-Games. „Nejvíc jsem se bál dopadu. Ta motorka je celkově taková neohrabaná. Je to tak trochu jako bych dopadal s kamionem. Vše je technicky mnohem náročnější. A taky jsem měl obavy z představy, že něco udělám s drahou motorkou, nebo se svým tělem. V životě je občas prostě potřeba trochu zariskovat,“ prohlásil Podmol, který si loni v dubnu na světovém šampionátu v Mnichově při pádu zlomil obě nohy a jeho kariéra byla v ohrožení. Salto vzad na podobné motorce před ním zvládl jen jeden člověk. Bylo to v Madridu v roce 2011 a dokázal to slavný Španěl Marc Coma. „Motorka sice vypadala jako dakarská, ale byla na motokrosovém podvozku. Takže se sériovou dakarkou jsem vlastně skočil flip jako první na světě, ale tím se nechci moc chlubit. Dám s ní něco, s čím budu moci říkat hrdě world first, jen mi dejte trochu času,“ plánuje člen českého týmu Orion – Moto Racing Group. Že by salto skočil na samotném Dakaru, který se začátkem roku pojede podruhé v Saudské Arábii? „Dát to na duně je určitě výzva. Řídím se heslem: Nic není nemožné. Určitě mám v hlavě více šílených kousků, backflip byl jen začátek,“ sdělil Libor Podmol, který nyní ve Španělsku podstupuje kvalifikační boj o vysněný Dakar.

