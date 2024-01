Tahle odyssea snad nemá konec. Tedy ne přímo Rallye Dakar, ale nespočet trablů, které v Saúdské Arábii provázejí Libora Podmola.

Libor Podmol se v jedenácté etapě modlil, aby dojel do cíle | Foto: Libor Podmol/MMproductions

Čtvrtek přinesl další důkaz, jakým nezdolným bojovníkem je motorkář ze Znosimi u Vlašimi. V průběhu 11. etapy se mu roztrhla přední pneumatika, která byla na několika místech zcela oholená, a už se smiřoval s tím, že bude muset odstoupit.

„Nevěřil jsem, že to přední guma vydrží. Stačilo jedno najetí na ostrý kámen a zničila by se. Proto jsem musel jet velice opatrně a vyhýbat se každé překážce,“ popsal freestyle motokrosař, který dojel na 63. místě. Za vítězem zaostal o dvě hodiny a patnáct minut. V pátek ho čeká závěrečný den.

Byl to nejvíc stresující den

Je neskutečné, jaké trable a kompilace na letošním Dakaru už překonal. Zašívání šrámu na tváři, kvůli nateklému oku pořádně neviděl, na motorce nemůže zařadit druhý rychlostní stupeň, s trojkou raději šetří. Ruce ho bolí, v jedné má zánět. Během čtvrtka už Podmol opravdu uvažoval, že se vzdá. „Byl to nejvíc stresující den,“ přiznal.

Podmol konečně zažil klidnou etapu. Bouchejte ohňostroje, smál se motorkář

Přitom všechno začalo skvěle, Etapu rozjel na solidním 40. místě. „Do neutralizace jsem přijel před skupinkou jezdců, kterou jsem na trati předjel. Jelo se mi krásně, udržoval jsem dobré tempo,“ pochvaloval si závodník.

Jenže pak ho vystrašil pohled na přední pneumatiku. „Koukal jsem, jak ji mám pěkně oholenou od špuntů zleva a zprava. Guma byla natržená, koukala z ní vložka. Dostal jsem se totálně do stresu. Kluci mi půjčili několik pásek na přelepení, ale do cíle zbývalo asi 250 kilometrů,“ líčil Podmol.

Doufá, že už se nic nepodělá

Během etapy, která vedla převážně po kamenitých cestách, musel zvolit obezřetné tempo. „Na další tankovačce jsem organizátorům ukazoval, jak mám zničenou pneumatiku. Jen řekli, ať jedu pomalu a že mi drží palce,“ popisoval Podmol.

Když měl do cíle ještě 90 kilometrů, uvažoval o konci. „Posledních padesát jsem už ale věřil, že to dám. Jel jsem pomaloučku, kličkoval jsem mezi kameny a modlil se, ať to vyjde. Zestárnul jsem snad o sto let, ale jsem v cíli.“

Jako Rocky. Potlučený Podmol jel na jedno oko. Od ředitele dostal cenu za odvahu

Po všech komplikacích, bolestech a nebezpečí čeká Podmola na Dakaru už jen poslední den. V průběžném pořadí je na 54. místě s odstupem 19 hodin. V kategorii jezdců bez asistence je pak osmý.

„Nakonec to byla moje chyba, protože jsem na motorku musel dát médium gumu. Jinou jsem neměl, ale netušil jsem, že ji šutry tak rozemelou. Večer dám poslední servis a pak nás čeká dojezd do cíle. Doufám, že už se nic nepodělá,“ doufal.