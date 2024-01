Dva dny a každý jiný. Ne sice jako černá a bílá, ale rozdíl byl znát. Zatímco v neděli Libor Podmol na Rallye Dakar v Saúdské Arábii tradičně zápolil s nepřízní osudu, v pondělí mu Paní štěstěna ukázala přívětivější tvář. Mohl tak vypustit oslavný výrok: „Bouchejte ohňostroje!“

V pondělí byl Libor Podmol se svým výkonem konečně spokojený | Foto: Libor Podmol/MMproductions

V první části maratonské soutěže zažil slavný freestyle motokrosař opravdu mnoho - od hrozivého šrámu na čele a tváři, jízdě na jedno oko, nebo brázdění dun v noční poušti. Do 7. etapy vstupoval jezdec ze Znosimi u Vlašimi plný energie, i když si při dnu volna příliš neodpočinul.

V neděli se mu ze začátku dařilo, jenže na 250. kilometru se z motorky začaly ozývat divné zvuky. Navíc mu docházel benzín, protože mu nefungovala přední nádrž, a kromě toho na jednom hrbu vyletěl ze sedla své husqvarny. Znovu si natloukl, protože se mu nenafoukl airbag.

Zachránila ho vypojená hadička

Když vyjel zadní nádrž, problém s benzinem se zdál fatální. Měl strach, že v soutěži skončí kvůli palivu. „Nakonec jsem přišel na to, že je vypojená hadička v přední nádrži, tak jsem ji zapojil a jel dál. Ztratil jsem tam 25 minut,“ mrzelo devětatřicetiletého Podmola.

Komplikacím však nebyl konec. „U jednoho waypointu jsem ztratil půl hodiny. Pak už jsem se vláčel do cíle pořádně naštvaný. Měl to být den, kdy mě to začne bavit a dostanu se trochu dopředu. Ale zase jsem zůstal vzadu.“

Pondělí bylo takřka sluníčkové. V první části etapy se pohyboval kolem padesátého místa a terén ho bavil. „Na písku to byl takový motokros, zazávodili jsme si,“ líčil. V cíli byl s odstupem hodiny a patnácti minut a v průběžném pořadí se posunul na 57. příčku. Na trati ho nezpomalil velký pád ani bloudění. A dokonce ani technický problém.

„Bouchejte ohňostroje! První den, kdy se mi na motorce nic nepokazilo, nebyly žádné technické trable. První den, kdy jsem si pořádně nerozbil hubu. Konečně jsem viděl na obě oči a jelo se mi dobře,“ radoval se bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu.

Vydrží mu pohoda i v posledních čtyřech etapách?