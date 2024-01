Plánuje napravit zaváhání z loňska. Tehdy Libor Podmol vypadl hned v prvním dnu roku 2023, když si po pádu zlomil dva hrudní obratle. Proto, aby se to neopakovalo, se slavný freestyle motokrosař zaměřil v přípravě na vytrvalost, celkovou kondici a rovnováhu.

Libor Podmol se chce vyvarovat zaváhání v úvodu minulého ročníku Rallye Dakar. | Foto: Libor Podmol

„Vím, že není potřeba se hned v úvodu někam hnát, Rallye Dakar je dlouhá a pekelná soutěž,“ prohlásil Podmol, který v roce 2021 skončil na 31. místě a v některých etapách se přiblížil k nejlepší dvacítce celkového pořadí.

Je si vědomý svých kvalit, zkušeností a odhlodání. A rád by to prodal v nadcházejících dvou týdnech. V Saúdské Arábii pojede v kategorii Original by Motul. „Poslední fáze přípravy proběhla dobře, dolaďoval jsem fyzičku. Jak opadl sníh, vyrazil jsem do Pánova u Hodonína na tamní písčitou dráhu. Z přípravy mám dobrý pocit,“ líčil Podmol.

V O2 aréně skákal opatrně

Ještě v polovině prosince absolvoval FMX Gladiator Games, tedy tradiční freestyle motokrosovou akci v O2 aréně. „V odpoledním závodě jsem se prokousal až do finále, s čím jsem nepočítal. Celkově jsem jezdil dobře. Ale hodně se kontroval a šetřil, O2 aréna je klouzavá. Stačila chybička a mohl z toho být velký průser,“ doplnil mistr světa freestyle motokrosu z roku 2010.

Hektický úvod v dějišti Dakaru. Podmol nespal dva dny

Před novým dakarským ročníkem se Podmol zaměřil na posilování, vytrvalostní tréninky a balanční cviky. Vše driloval v pravidelném režimu s Karlem Kolpekem, kondičním trenérem a výživovým poradcem.

„Dohromady vymýšlíme plán přípravy. Začali jsme někdy v srpnu a společně jsme absolvovali hodně tréninků,“ vykládal Podmol, který nedržel žádnou dietu. „Naopak jsem se snažil žrát, co se dalo, abych přibral a posilnil. Užíval jsem také různé směsi ze superpotravin od značky Gaia.“

Podmol jede v kategorii bez asistence, takže po dojezdu do cíle si bude muset zcela sám motorku servisovat. To si letos vyzkoušel v Rumunsku, kde skončil na skvělém druhém místě. „Doufám, že na motorce moc práce nebude. Klasický servis není nic složitého,“ zmínil autor několika freestyle motokrosových triků.

Digitálního roadbooku se nebojí

Vytrvalostní soutěž se rozjede prologem 5. ledna. Nejvíce se těší na duny. „Po mých zkušenostech z roku 2021 jich bylo asi třicet procent. Zbytek tvořilo kamení, polní cesty nebo řečiště, což zábava úplně není. Vlastně v dunách jsem byl naposledy před třemi lety, loni jsem se k nim nedostal,“ vzpomínal jezdec žijící ve středočeské vísce Znosim.

V Čendovi ponorka nehrozí. Rozhoduje většina, i když jsem proti, tvrdí Macík

Strach nemá ani z obávané digitální navigace. Naopak. „Na nový roadbook se celkem těším. Odpadne ranní namotávání roadbooku, což byl po pár dnech s bolavými prsty celkem boj. No a doufám, že se tablet nebude sekat nebo psát nějaké errory… Ještě nikdy jsem s digitálem nejel,“ přiznal Podmol.