Na prašných a písčitých cestách v okolí Sevilly a Jerezu se Podmol poměřil se světovou špičkou dálkových soutěží. Pořádně si také vyzkoušel jízdu a navigaci na jeho dakarské motorce značky Husqvarna. Se vším se popasoval dobře.

„Jsme s výsledkem spokojení. Libor měl několik krizových situacích, ze kterých se pokaždé dostal. Soutěž byla v mnoho věcech podobná Dakaru, se vším si poradil dobře a je to motivace do další části přípravy,“ tvrdil Ervín Krajčovič z týmu Orion – Moto Racing Group.

Podmol ztratil v cíli na vítězného Davida Knighta 17 minut, druhé místo bral Španěl Tosha Schareina. Přitom po sobotní etapě mohlo být všechno jinak, český závodník totiž skončil s motorkou v ostnatém drátu.

„Na dvacátém kilometru jsem kvůli menší skále vyletěl metr a půl do vzduchu a mířil motorkou do ostnatého drátu. Myslel jsem, že se od něj odrazím a pojedu dál, ale ten plot mě chytil, zahákl se za řídítko a strhl mi dres a chránič. Zároveň mě to katapultovalo z motorky,“ popisoval Podmol nepříjemnou situaci.

V polovině etapy navíc zjistil, že neprojel dvěma kontrolními body a dostal čtyřminutovou penalizaci. „To byla ztráta, kterou jsem musel dohnat, pokud jsem chtěl pomýšlet na stupně vítězů v této kategorii. To se nakonec povedlo,“ prohlásil Podmol, kterého potěšilo také srovnání s továrními jezdci. „V sobotu mi i se dvěma pády chybělo jen pět až šest minut na úplnou špičku, což si myslím, že je pro nováčka super. Jsem rád, že jsem ukázal rychlost.“

Zároveň se Podmol ve Španělsku seznámil také s dalšími elitními závodníky, například s vítězem Dakaru Násirem al-Attíjou. „Přišel za mnou sám, chtěl se seznámit. Dokonce mě pozval k sobě domů do Kataru. Prý mám přiletět, vzít si jenom helmu a postará se o mě,“ usmál se Podmol, který si dá nyní týden pauzu a pak se bude společně s týmem Orion – Moto Racing Group finálně připravovat na Dakar, který se pojede v lednu.