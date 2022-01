„Jsou situace, které neovlivníte a jednou z nich je počasí. Na Zaru jsme se těšili na Letišti Praha, ale kvůli mlze přistála v Benešově. To, pro co se Zara rozhodla, je velmi obdivuhodné a inspirativní, protože může povzbudit i ostatní ženy, aby se věnovaly vědě, technickým oborům, ale i letectví. Sólo cestou chce Zara ukázat mladým ženám, že mohou být odvážné, ambiciózní a plnit si své sny. A to je směr, který já plně podporuji. Jsem rád, že ze všech zemí, nad kterými Zara letěla, si vybrala i naše letiště, a to ve spojení s tím, že svoji misi podniká v ultralehkém letounu Shark, který byl zkonstruován v Česku a postaven na Slovensku. Přeji Zaře mnoho dalších úspěchů nejen mezi oblaky, ale taky na zemi,“ řekl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.