„Letošní akci jsme pojali především tak, aby byla přístupná všem, kteří jen trochu sportují. Proto byly zvoleny distance jedné desetiny Železného muže – 380 metrů plavání, 18 kilometrů cyklistiky a 4,2 kilometru běhu. Hlavní závod přitom nesl název Konopišťský miniželezňák,“ připomněl jeden z organizátorů Luděk Procházka.

Při obnovené tradici se očekávala účast okolo stovky sportovců v hlavním závodě, ale nakonec se jich na startovní čáru postavilo 169 jednotlivců. K tomu i 18 štafet, což přineslo celkem 223 účastníků.

Konopišťský triatlon přilákal nejen místní sportovce, ale ti přijeli z celých Čech. Hvězdou číslo jedna byl rekordman v počtu absolvovaných železňáků a mnohonásobný mistr ČR, vítěz i několika závodů světového poháru Petr Vabroušek. V rámci jedné štafety se na start plavání postavil i čtyřnásobný mistr Evropy Filip Ospalý.

„Projekt Triatlon Konopiště zahrnuje i několik akcí s ním spojených. Od května do června to byla běžecká výzva „Bjež kilák“, kde se zapojilo 402 především dětí,“ doplnil Luděk Procházka s tím, že v DDM Benešov k závodům vypsali i výtvarnou soutěž „Jak sportujeme“ pro děti do 15 let. Na osm desítek prací by mělo být vystaveno v DDM v září.

Organizátoři ze zapsané společnosti Triatlon Konopiště ale připravili i tři speciální tréninky zaměřené na přípravu k triatlonu pro veřejnost a po závodech je nyní v „běhu“ i fotosoutěž „Triatlon v Konopišti objektivem fotografa“.

V dětském závodě „Pinko Konopišťská juniorka“ se sešlo 54 mladých sportovců ve věku 8–15 let. Konečný účet se tedy zastavil na 277 účastnících. To má málokterý triatlon v ČR, takže už to lze považovat za úspěch. Děti závodily celkem ve čtyřech kategoriích a kolo absolvovaly v zámeckém parku. Dvě nejmladší kategorie měly takzvaný “duatlon“, tedy běh–kolo–běh.

Byl to závod úplně pro všechny. Ve 13.15 hodin byla atmosféra nabitá energií, kterou podtrhl moderátor Marcel Forejt, DJ Tomáš, startovní výstřel z historické pušky a uniforma Lukáše Pavlíka. A začala sportovní show, kterou dlouho Konopiště nevidělo. Ta strhávala nejen doprovod, ale i náhodné diváky a pořadatele.

Na křižovatce u medvěda se pořád něco dělo a byl zde jak start a cíl cyklistiky, tak běhu. Každý se tu objevil pětkrát. Ti nejlepší absolvovali závod pod 50 minut, ale všichni to zvládli pod 2 hodiny. Vítězem se stal Matěj Lukáš z Triathlon Academi Plzeň časem 49:30 min před Jiřím Fenclem z TCV Jindřichův Hradec a Ondřejem Gajdošem ze Sport Future Team.

Velmi dobře si vedl benešovský dorostenec Vojtěch Jahoda v dresu Triatlon Team Tábor, který se dostal na 6. příčku a skončil druhý v kategorii 16–17 let. Na 9. místě dokončil v dresu Příbrami David Chmátal z Čerčan, ve své kategorii byl třetí. Pro skvělé 2. místo z 19 účastníků v kategorii 50–59 si dojel Petr Stolárik v dresu pořádajícího klubu TT Astra Benešov. Bronz vybojoval v kategorii 60–69 Miroslav Smékal.

Mezi ženami dominovala s přehledem Lenka Fanturová z VSK FTVS časem 57:03 (celkově 20. místo), která je i mistryně Evropy ve své věkové kategorii před Nikolou Procházkovou z Konrad Tools teamu a Zuzanou Pičmanovou z TCV Jindřichův Hradec.

Konopišťský triatlon se stal hned mezinárodní při svém prvním obnoveném ročníku. Vítězem štafet se stala americko-francouzsko-česká trojice ve složení Daniel Noah, Luc Delmotte a Tereza Martínková časem 54:37 min. V hlavním závodě navíc startoval Němec a u dětí i zástupce Švýcarska. Víc si nemohli pořadatelé přát.

U PINKO Konopišťské juniorky získala pro Benešov stříbro Anička Šináglová. Z mladých sportovců čišelo nadšení, zápal a jejich souboje byly opravdovým zážitkem a před hlavním závodem skvělou předehrou. I tady se sjeli zástupci z celé ČR. Určitě největší potlesk patřil Mirkovi Piskačovi, který svůj závod v duatlonu absolvoval na vozíku.

Zpestřením určitě celé akce byl řezbářský live triatlon v rámci soutěže ČEROZ Triatlon Carving Challenge, který vyhrála v součtu obou kategorií Tereza Buchtová, držitelka zlaté medaile ze světové kuchařské olympiády 2020.

Luděk Procházka