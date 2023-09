Florbalisté Benešova zažívají mizerný start do sezony. Prohráli i třetí zápas v rámci Národní ligy – západ a jsou jako jediní bez bodového zisku. Na jihu Čech měli k odstranění nuly na kontě hodně daleko, neboť na půdě nováčka z Písku prohráli vysoko 1:8. Dvě třetiny je držel ještě ve hře brankář Ondřej Hnátek.

Benešov prohrál v Písku vysoko 1:8 | Foto: FbC Písek

Do začátku třetí třetiny se hosté drželi, ale v závěrečném dějství domácí proměnili svou převahu pěti góly a definitivně zlomili bezmocné benešovský florbalisty. „Musím sportovně přiznat, že Písek byl lepší a přehrál nás hlavně v pohybu na hřišti,“ uznal trenér Lukáš Brož. „Byl hodně v pohybu v útoku i obraně. Zapojoval rotace a my jsme vůbec nestíhali,“ doplnil kouče Michal Vojtíšek.

Benešov držel ve hře zákroky brankář Ondřej Hnátek, který chytal první zápas v novém působišti po příchodu z Chodova. I jeho umění ale časem polevilo domácímu nátlaku. „Nebýt našeho gólmana, mohlo to být daleko horší,“ podotkl Brož. „ vytáhl neskutečné zákroky, které nás držely ve hře,“ přitakal Vojtíšek.

Benešov doma dotahoval marně, Králův Dvůr rozhodl ve třetí třetině

Hosté se navíc jen těžko smiřovali se zázemím na jihu Čech. „Písek nás hodně překvapil. Ať už halou, v žebříčku mezi nejhoršími je hodně vysoko, povrch hrozný, do šaten se šlo venkem, ještě zima do toho,“ stěžoval si Vojtíšek. Nic z toho ale nemění na výprasku 1:8 z pohledu Benešova. „Mrzí mě, že některé inkasované branky nebyly z toho, že nás přehrály, nepohlídali si hráče před bránou a takhle, mrzelo jednu z opor hostujícího celku. Do příště se musíme razantně zlepšit,“ uzavřel Brož.

Písek - Benešov 8:1 (0:0, 3:0, 5:1)

Branky: 29. Prčík, 31. Slunečko, 36. Králík, 43. Mikeš, 52. Štěpán, 55. a 60. Hladík, 56. Lešek – 45. Vorel. Vyloučení: 0:2. Bez využití. Rozhodčí: Cigl, Leibl. Diváci: 103.