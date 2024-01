Florbalisté Benešova promarnili zřejmě poslední možnost, jak zachránit zpackanou sezonu. Pokud chtěli pomýšlet na zázrak a senzačně se ještě protlačit mezi nejlepší osmičku Národní ligy, tak museli doma porazit Pelhřimov. Na začátku závěrečné části vedli ještě 4:3. Soupeř z Vysočiny ale v posledních osmi minutách otočil skóre na 4:5 a vyhrál. Domácí tak odsoudil k bojům o záchranu.

Florbalisté Benešova prohráli doma s Plehřimovem. | Foto: Florbal Troopers

„Museli bychom asi vyhrát každý zápas, abychom se mezi osm nejlepších dostali. Musíme se připravit na play-down a zvládnout ho. Pokud by se nám zápas s Pelhřimovem nepodařil, tak už bychom se pak do play-off nemohli dostat,“ uvedl trenér Lukáš Brož po prohře s vedoucími Panthers Praha. Jakuby věděl, co se stane.

Jeho svěřenci přitom začali klíčovou bitvu skvěle. Proti celku z Vysočiny dlouho drželi vedení a usilovali o tři body. Jako už tradičně ale přišla třetí třetina a její poslední minuty, kdy soupeř otočil skóre a nakonec vyhrál.

Kapitán florbalistů Ladislav Vorel: Řvaní nemá smysl. Prohrávat nebaví nikoho

„Do utkání jsme nastoupili v okleštěné sestavě, ale i tak se ho hráči snažili zvládnout, bohužel kvůli nepřesnostem na florbalce a nedůrazu před bránou jsme utkání prohráli. Soupeři máme co vracet a věřím, že se tuto sezonu nevidíme naposledy,“ řekl Brož. Benešov prohrál s Pelhřimovem 4:5. Pět kol před koncem tak ztrácí na osmé Milevsko dvanáct bodů. Ve hře jich je už jenom patnáct. Matematika je tak jasná a postup mezi osm nejlepších je už jen v rovině teorie. Benešov tak čekají ošemetné souboje o udržení.

Benešov - Pelhřimov 4:5 (2:1, 1:2, 1:2

Branky: 7. a 26. Půlpán, 2. Šimek, 42. Garreis – 20. a 53. Papež, 34. Blažek, 36. Knězů, 57. Kysela. Vyloučení: 3:3 + Mozr osobní trest (Pelhřimov). Využití: 2:1. Rozhodčí: John, Kněžík. Diváci: 15.