Kladenský tým si v aktuální sezoně vede velice dobře a po základní části skončil na druhém místě. Tabulka se následně rozdělila na dvě poloviny a teď už proti sobě hrají jen týmy z jednotlivých skupin. První celek postoupí přímo do první ligy, zatímco druhý bude hrát baráž s předposledním prvoligovým týmem.

„Pro nás by se asi postupem moc nezměnilo. Víc trénovat bychom asi stejně nemohly, jen bychom hrály proti lepším týmům. Na jednu stranu chceme postoupit, na druhou stranu víme, že by to bylo složité. Už teď máme problémy se scházet na tréninky, takže pak bychom asi hodně prohrávaly. Tady víme, že nějaké zápasy uhrajeme,“ říká Voborníková.

Tu k neobvyklému sportu přivedla její máma, která je od té doby její spoluhráčkou. „Máma hraje už od roku 2004. Tehdy ji k tomu přesvědčila kamarádka, která viděla na zimáku inzerát, že Curlingový club Kladno hledá členky. V té době existoval jen mužský tým, ten se ale potom rozpadl. Já hraju od roku 2013, máma čekala, až mi bude osmnáct,“ vypráví s úsměvem Voborníková.

Při své první sezoně hrála za Kladno právě první ligu. „Pro mě to bylo docela šílené. Hrála jsem chvíli, pomalu jsem nevěděla ani pravidla. Po roce jsme sestoupily a od té doby hrajeme divizi. Před pár lety jsme hrály baráž,“ vzpomíná.

Přestože musí nastupovat v jiném městě, jako tým reprezentují curlerky Kladno. I proto se rozhodly letos požádat město o finanční podporu. „V minulosti už se to prý zkoušelo, ale nevyšlo to. Není to úplně levný sport. Za to, že můžeme hrát soutěž, musíme dát deset tisíc. Musíme mít stejné oblečení a vybavení taky není levné. Jen boty se pohybují kolem pěti tisíc. Něco stojí i pronájem tréninkových ledů. Podpora by nám moc pomohla,“ netají Voborníková.

Problémem může být to, že o curlingovém týmu v Kladně mnoho lidí ani neví. Celkové propagaci sportu by ale mohla pomoci olympijská účast manželů Paulových, kteří hrají curling smíšených dvojic.

„Paulovy jsem sledovala, byla jsem mile překvapená. Některé zápasy se sice nepovedly, ale měli to opravdu těžké, když poprvé reprezentovali na olympiádě. Zvládli to ale super. Šesté místo je úspěch,“ říká Voborníková, která si sama v jedné sezoně vyzkoušela curling dvojic.

„Jako jediní si museli vzít placené volno v práci, aby mohli na olympiádu jet. U nás se tím nikdo neživí, všichni reprezentanti chodí do práce a musí si na to brát dovolené. Kdyby teď zpopularizováni pomohlo, aby byly větší finanční prostředky, bylo by to fajn,“ doplnila Voborníková.

S kladenským týmem už teď sama vyhlíží finiš sezony. Odehrát zbývají už jen poslední dva zápasy, které určí konečnou podobu tabulky. Třeba se pak tento sport, který zaujal celou republiku na olympiádě, bude hrát v kladenských barvách na prvoligové úrovni.