Tenistka Barbora Slavíková z Vlašimi zažívá neuvěřitelně úspěšnou sezónu. Od září loňského roku rozšířila tréninkovou přípravu a od jara se velmi intenzivně připravovala na letní antukovou sezonu. Těžká fyzická dřina přinesla úspěchy a 15leté hráčce se povedlo vyhrát turnaje dorostu nejvyšší kategorie A, které pořádá Český tenisový svaz.

Vlašimská tenistka Barbora Slavíková z Vlašimi | Foto: Ondřej Slavík

První zlato z A turnaje dorostu v Doksech bylo obrovským překvapením. Slavíková hraje mezi dorostenkami teprve prvním rokem a navíc startovala z 23. příčky. Turnajovým pavoukem se ale probojovala těžkými zápasy s vítězným koncem až do zlatého finále s vynikající hráčkou z pražské Sparty Natalií Donald, kterou zdolala 6:0, 7:6.

Jako vítězka dostala Slavíková také volnou kartu do kvalifikace ITF turnaje Agel open, kde hrály hráčky kolem 300. místa v ženském světovém žebříčku. Obrovská zkušenost a zjištění, že i na takových turnajích se dá hrát. Mladá tenistka startovala v červenci na mezinárodním turnaji Tennis Europe Mariánské Lázně Cup. Na svém oblíbeném antukovém povrchu tady svedla těžký boj v semifinále s pozdější vítězkou a přivezla do Vlašimi velmi cenný bronz.

Další neuvěřitelné zlato z A turnaje získala Slavíková v srpnu v Ostravě, kde se ze startujících 50 dívek probojovala až do finále, a to s první nasazenou, sedmnáctiletou Amelií Essie Druckerovou, která do Ostravy přijela obhajovat loňské vítězství. První set finále se zdramatizoval do stavu 5:5, kde se vlašimská tenistka navíc nešťastným sklouznutím ve vysoké rychlosti zranila a musela být ošetřována. Přesto se jí podařilo poté set dohrát na 7:5 a ve druhém setu finále dobojovat výsledkem 6:3 celý zápas k vítězství! A ještě přidala i bronz ve čtyřhře, kde s parťačkou Natálií Moškovou z Teplic podlehly v semifinále prvnímu nasazenému páru.

Po Ostravě vyrazila Slavíková na tradiční, sponzorsky zajímavě dotovaný turnaj, 17. ročník Kroměříž Cup, odkud si po náročném semifinále a tříhodinovém třísetovém finále 6:4, 5:7, 6:1 s Natalií Piterákovu v tropických podmínkách 35 stupňů Celsia ve stínu odvezla zlatou odměnu pro vítěze. Za pár dní už startovala na B turnaji v Českém Brodě a i odtud si odvezla zlato pro vítěze, a to včetně zlatého triumfu ve čtyřhře. Sezóna snů.

„Je vůbec těžké se na áčkové turnaje kvalifikovat a uhrát jedno kolo, ale vyhrát v sezóně jako prvním rokem dorostenka turnaje nejvyšší kategorie, to je opravdu velká paráda. Užívejme si takovýchto úspěchů, dlouho takové zas nebudou. Ve srovnání stejně velkých klubů v regionu i mimo něj to je pro TENIS Vlašim tenisové sci-fi. Báře děkuji za super reprezentaci našeho spolku a přeji pevné zdraví do posledních turnajů této sezóny a vytoužený odpočinek po ultra náročném letním turnajovém maratonu,“ řekl předseda vlašimského oddílu Ondřej Slavík.