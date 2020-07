„Tradice je zavazující a zároveň jsme na ni pyšní. Dodržujeme ji a v jejím duchu vychováváme svoje děti,“ líčil trenér extraligových Lvů Tomáš Pomr, jenž v sobotu společně s bratrem Vladimírem, tátou a velkými i malými osadníky pořádal antukový turnaj.

Zorganizovat ho není žádná legrace. „Autem sem nezajedete, každou věc musíte donést v rukou, maximálně na vozíčku, kilometr po kamenité cestě,“ vysvětlil a ukázal přitom na sráz hodný alpské túry. V průběhu roku je pak nutné udržovat čtyři hřiště u Sázavy. Dá to práci,“ zdůraznil.

Když se vám ale nakonec sejde konkurence jako na All Star Game Serie A1, tak na všechny strasti zapomenete. „Teď už je to relax. Celá osada se na turnaj těší a žije jím,“ doplnil Pomr.

Pojďme si spočítat ony hvězdy. „Vidět v akci Martina Lébla, Jakuba Novotného, Jirku Cerhu nebo Jardu Škacha, kteří prožili kariéry v zahraničí a léta český volejbal táhli, je zážitek. Mám se co učit,“ přiznal Lukáš Vašina. Tenhle chlapík je jen tak mimochodem nejlepším smečařem extraligy. A Jakub Novotný, který hrával v Itálii, Polsku či Francii, mu v Karlovarsku dělá šéfa. Turnaj z nich však udělal soupeře a Vašina jedno Novotného utkání dokonce pískal.

„No, ještě jsem nic podobného nezažil,“ přiznal 21letý supertalent. „Měl jsem trochu respekt. Hru jsem proto nechal plynout a moc do ní nezasahoval,“ řekl ke svému vystoupení.

Hrál po třech letech

„Nevím, jaké to bylo pro Lukáše, ale já si přál, aby zápas co nejrychleji skončil,“ rozvedl téma Jakub Novotný, který se pod vysokou síť postavil po třech letech. V tom byl problém. „Myslel jsem si, že jsem rychlý, a nejsem,“ popsal se zachmuřenou tváří. Rychle se však usmál.

„Vždycky jsem rád hrával antukové zápasy v osadách. Zajímá mě podhoubí našeho sportu, láká mě možnost setkat se s přáteli,“ vypočítával.

„Tady se smazávají rozdíly – generační i výkonnostní –, prostě se hraje. Mladší jsou na tom lépe fyzicky, my jsme zase chytřejší. Prohrát nechci nikdy, ale znám své limity.“

Tím se dostáváme ke sportovní části. Novotného Pařezy došly do čtvrtfinále, stejně tak domácí Kafíčko.

Ze zlata se radovalo seskupení HOP, které se opíralo o výkony nejlepšího hráče turnaje Lukáše Vašiny. „Každou cenu beru jako poctu. Všimli si mě lidé, co turnaj organizují. A ti místní volejbalu vážně rozumějí,“ děkoval smečař. Jeho tým prošel pavoukem jak nůž máslem. „Ale respekt jsme cítili. Byl to skvělý turnaj, vrchol antukové sezony. Kvalitní týmy, perfektní prostředí.“

Colleta Bitmanová se může pyšnit hned dvěma tituly. Za prvé Miss turnaje. „K tomu nemám co říct. Všechny moje spoluhráčky by si toto ocenění zasloužily. I holky z dalších týmů,“ neskrývala rozpaky 24letá rodačka z Liberce, která bude v příští sezoně hájit barvy VK Hronov.

Na turnaji zářila v dresu Tugedr cuzamn team. „Společně to zvládneme – to přesně vystihuje naši filozofii,“ objasnila za vítězky, které si volejbal vážně užívaly. Tak moc, že většina jejich duelů končila v tiebreaku. „To je naše oblíbená disciplína. Taková celoživotní,“ culila se Bitmanová a dodala: „Vyhrály jsme díky týmovému duchu. Podporovaly se. To je u holek klíčové.“

Nejen u holek. O tom by parta z Osady Starých Kamarádů mohla vyprávět.

Výsledky turnaje:



Muži: 1. HOP, 2. Příbram, 3. Umakartové čelo

Ženy: 1. Tugedr cuzamn team, 2. Tety Natálky, 3. Audrey hep-burn gang

Nejlepší hráč: Lukáš Vašina

Miss: Colleta Bitmanová