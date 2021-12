První porážka ve 2. lize tak přišla až v posledním kalendářním roce. Navíc v domácím prostředí. V tabulce tak ztratili průběžné vedení a do bojů v novém roce půjdou ze čtvrtého místo. Je zajímavé, že o týden dříve se v Praze střetla áčka obou týmů a i v tomto souboji OAZA sesadila Vlašim z první příčky. Dokonce hned pětice hráčů nastoupila k oběma zápasům.

TJ Spartak Vlašim B - SK OAZA Praha B 3,5:4,5

Body Vlašimi: O. Mejzlík, Pýchová a T. Vojta 1, Jakub Voříšek ½

Soutěže řízené Středočeským šachovým svazem jsou až do konce roku z důvodu epidemické situace oficiálně přerušeny, ovšem po vzájemné dohodě soupeřů je možné hrát v původním termínu. Toho těsně před Vánoci využily Sázava a Neveklov v nejnižší Regionální soutěži a sehrály vzájemný souboj. V okresním derby přesvědčivě zvítězili Sázavští, kterým v nepřehledné tabulce s různým počtem zápasů patří druhé místo. Neveklov je čtvrtý.

Kavalier Sázava – Sokol Neveklov 4:1

Body Sázavy: Závůrková, Závůrka a Pešta 1, Kotzot a Brhlík ½

Body Neveklova: Král a Škvor ½

V Kulturním centru Labuť v Říčanech proběhlo za účasti 65 dětí již 6. kolo Regionální žákovské ligy. Vítězem se stal domácí šachista Jan Síleš před Janem Veselým z Vlašimi a nejlepší dívkou Laurou Sehnoutkovou z Říčan. Bronzovou medaili pro třetího nejúspěšnějšího chlapce si pak odvezl vlašimský Jáchym Slánský.

Na Štěpána uspořádali vlašimští šachisté v hostinci Na Kopečku v Chotýšanech 37. ročník vánočního turnaje v bleskovém šachu. Ten od roku 2006 názvem Memoriál Stanislava Vojty připomíná památku jednoho ze zakladatelů akce a předního hráče Spartaku Vlašim. Do turnaje se prezentovalo 24 šachistů nejen z benešovského okresu, ale i ze Sedlčan, Říčan, Prahy, Českého Brodu a Klatov. Zaslouženým vítězem se stal nejmladší účastník, teprve třináctiletý Jáchym Němec z Říčan. Poprvé v historii turnaje zvítězil mezi dospělými žák, ovšem žádné překvapení to nebylo – Jáchym patří k největším talentům českého šachu a ve svém věku se už může pyšnit mezinárodním titulem FIDE mistr. Na dalších medailových pozicích se umístili Tomáš a Jakub Vojtovi z Vlašimi, mimochodem syn a vnuk Stanislava Vojty. Do elitní desítky se vešli i další hráči ligové Vlašimi: 4. David Zvolenský, 6. Nela Pýchová, 7. Kryštof Křížek, 8. Pavel Vojta a 9. Patrik Pýcha. Kompletní výsledky byly publikovány na internetových stránkách www.sachyvlasim.cz.

Autor: Ondřej Matějovský