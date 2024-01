Čeká je dlouhá a náročná sezona. Ovšem jinak než si sami představovali. Florbalisté Benešova budou bojovat v Národní lize o holé přežití ve třetí nejvyšší soutěži. Definitivu jim dodala porážka s Kobylisy. Pražané zvítězili 7:6 a mohou se pomalu připravovat na play-off. Naopak domácí už ví, že je čeká ošemetné play-down s případnou baráží a vyhlíží, na koho v nadstavbě narazí.

Florbalisté Benešova už ví, že je čeká play-down. | Foto: Florbal Troopers

Bodový zisk byl blízko. Lepé zvládnutý úvod do druhé třetiny ale jasně napověděl, že vítězství půjde na stranu Kobylis. Pražané v rozmezí osmi minut odskočili do tříbrankového vedení a pak už jen hájili vedení. Benešovu se podařilo několikrát přiblížit, nicméně na víc než na kontakt se nedostali.

„Zlepšení hry ve třetí třetině nestačilo na zisk bodů utkání. Do něj kromě druhého brankáře zasáhli všichni hráči a někteří náhradníci předvedli kvalitní výkon. Z výkonu ze třetí třetiny se musíme odrazit do zbytku sezony,“ řekl trenér Luká Brož. Jeho svěřenci zkraje závěrečného dějství inkasovali z hole Štipky a bojovali dál. V obou případech se jim ale povedlo pouze snížit a i jejich střelecká převaha přišla vniveč.

Play-off v rovině teorie. Domácí prohra odsoudila florbalisty k záchraně

Benešov je tak nadále poslední. Za celou základní část prohrál všech devět zápasů, z nichž dva dokázal dostat alespoň do prodloužení. Nadále je poslední a už má jistotu, že po předchozích ročnících v play-off si nyní vyzkouší jinou soutěž s názvem play-down. Kdo jí vyhraje, půjde do baráže, poražený míří rovnou do divize. Čeká se, koho vyzve. V osudí je ještě spousta soupeřů.

Benešov – Kobylisy 6:7 (2:2, 2:3, 2:2)

Branky: 39. a 51. Šimek, 3. Vachoušek, 18. Pavlíček, 40. Balík, 58. Michal Vojtíšek – 6., 19. a 52. Komorný. 21. Kočí, 26. Klouda, 29. Neužil. 41. Štipka. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Rozhodčí: Rousek, Sochůrek. Diváci: 18.