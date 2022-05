Ambiciózní Plazy ustrašeného nováčka nepřipomínají a dokáži vzdorovat i silným soupeřům. O to hůře bylo domácím, když stejně jako v Žatci v prvním zápase dne odepsali pro zranění kapitána Kalase. Náhradník Šperlík ale zazářil a s Prachárem vyhráli první debl. Vyrovnaná byla i druhá dvojka, kterou však Truc s Ungermannem v koncovkách setů prohráli. Velkou šanci měli domácí na výhru ve trojici, jenže Kanda, Truc a Voltr mečbolovou nabídku promarnili. Jednalo se ale o jedinou trojici, která měla na domácí straně šanci uspět. Druhý dílčí bod získali ve třetí dvojce Kanda s Kozárem. Pak už na kurtu vládli hosté.

„Po zranění Kalase v minulém kole jsem nečekal, že do toho náš kapitán půjde. Nenechal si to rozmluvit, obětavě nastoupil, ale tentokrát se bude jadnat asi o něco vážnějšího. Druhá dvojka vypadala nadějně a zase přišla s množstvím nevynucených chyb. První trojka nezahrála dobře, druhá byla lepší, lidi mohla bavit, ale ani ta body nepřinesla. V odvetách už soupeř dominoval,“ okomentoval duel trenér Michal Doucek.

SK Šacung Benešov 1947 - NK Austin Vsetín: 1:6

Bez Kalase a Prachára vyrazil Šacung na domácí půdě do souboje s mistrem z let 2017 a 2018. A začátek přinesl naději, že tentokrát už se domácí dočkají bodů. Truc s Dvořákem totiž pohotově v úvodním deblu vyhráli. Ve druhém si pak Kanda s Kozárem vyšlápli na elitní sestavu hostů, která ale nakonec v koncovce třetí sady nepříznivý vývoj otočila. Za stavu 1:1 klín do domácích plánů vrazila porážka první trojice Kandy, Truce a Voltra od druhé trojice soupeře. Hosté měli navrch a na domácích už byla patrná smířenost s osudem. Porážka Kandy, Truce a Voltra jen podtrhla úděsnou bilanci domácího celku ve trojkách, kdy si za celý víkend připsali hned sedm porážek.

„I přes citelné oslabení jsme rozehráli utkání velmi dobře, líbili se mi obě dvojky i první trojka. Jen škoda, že jsme nškolika drobnými chybičkami z těchto zápasů nedokázali vytěžit více bodů. Chvilku fungovala i druhá trojka, jenže pak přišla série chyb a už jsme se vezli. Zabrzdit soupeře mohla ještě třetí dvojka, ale té zápas nevyšel. Pak už přišla naše klasika, hlavy dole a výsledková bída,“ řekl trenér Doucek.

Autor: Martin Maršálek.

