A čeští šampioni mají jasno o tom, jaké jméno chtějí, aby zaznělo. Většina z nich by si totiž přála zahrát si proti Štrasburku s jejich bývalým spoluhráčem a českým reprezentantem Jaromírem Bohačíkem. To si přejí také fanoušci, když jich hned 77 procent hlasovalo v anketě pro Štrasburk.

Nymburk obsadil v základní skupině druhé místo těsně za Tofasem Bursa a do losu jde z druhého koše. Těšit se tak může na dva celky z prvního koše, kde na ně číhají španělské týmy Zaragoza, Tenerife a obhájce titulu Burgos, německý Bamberg, izraelský Hapoel Cholon, vytoužený Štrasburk a turecký Türk Telekom. Druhý turecký celek Tofas Bursa dostat nemohou, protože se už potkaly v základní skupině.

Z druhého koše pak Nymburk dostane jednoho ze sedmi protivníků, kterými jsou AEK Atény, lotyšská VEF Riga, ruský Nižnij Novgorod, turecká Karsiyaka, bosenská Igokea a italské celky Dinamo Sassari a Brindisi.

Z hlasování fanoušků Nymburka na sociálních sítích vychází, že by si nejvíce přáli skupinu Štrasburk, Bamberg a Riga.

Hráči vedle Štrasburku nejčastěji jmenovali Tenerife, AEK Atény, Brindisi, Cholon či Burgos.

„Favority mám, ale v šestnáctce už není radno si vybírat, protože všechno to jsou silné týmy. Ale přál bych si Štrasburk kvůli Jardovi Bohačíkovi a navíc je to docela blízko. Pak třeba Bamberg, který je také v dojezdové vzdálenosti," vyřkl své přání soupeřů nymburský bojovník Martin Kříž.

Vysněné protivníka má také Petr Benda. "„Z prvního koše bych si hrozně přál Štrasburk, protože bych chtěl Jardovi Bohačíkovi ukázat, že udělal chybu, když odešel. Pak Cholon, protože bychom se rádi podívali do Izraele a namazali si na chleba hummus. Z druhého koše je tam tým, kterému máme co oplácet, a to je AEK. Tyhle tři týmy by pro mě byly to," řekl zkušený borec nymburského týmu.

David Šváb