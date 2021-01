„Úkolem sportovců bylo uběhnout jednou Konopišťský ovál, tedy trasu okolo zámeckého rybníku,“ poznamenal Karel Pelikán, předseda Benešovského běžeckého klubu.

Každý ze závodníků si sám rozhodoval o tom, v kolik hodin vyběhne. Zároveň si běžci sami měřili čas, takže nebyla možná kontrola. Roli tak hrálo především fair play. Účastníci byli rozděleni do čtyř kategorií. Ženy, junioři do 39, muži do 59 a veteráni.

V juniorské kategorii byli čtyři závodníci a zvítězil Jiří Žába z benešovského běžeckého klubu. Jeho vítězný čas byl 10:06,9 minuty. V mužské kategorii doběhl nejrychleji Rudolf Jánošík z Vlašimi. Jako jediný se dostal pod deset minut. Okruh zvládl v čase 09:44,0. V kategorii veteránů, tedy mužů nad 60 let, závodili tři běžci. Miroslav Smékal doběhl první v čase 12:11,0. Na druhém místě Ivan Cinka 12:56,0 a na třetím místě Stanislav Kouklík. Jeho čas byl 13:40,0.

Novoroční běžecké výzvy se účastnily také čtyři ženy. Nejrychlejší z nich byla Lucie Pelikánová díky času 10:53,0. Na druhém místě doběhla Anna Šináglová, třetí byla Lenka Šináglová a na čtvrté pozici Petra Hálová.