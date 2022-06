Nohejbalovému Šacungu se nedaří. O body usiluje zatím marně

Doma na Žatec Oranjes umí a bylo otázkou, zda to bude platit i v letošním ročníku, kdy se Severočechům daří a naopak benešovský celek tápe. Domácí náladu dřívějších časů navnadilo vítězství deblu Dvořáka s Trucem. A bylo ještě lépe poté, co si mladíci Šperlík s A. Fürbacherem vyšlápli na elitní hostující debl. Místo ale aby domácí nečekaný příděl bodů přetavili do herní pohody, přišly z jejich strany bídně sehrané trojky. Kanda s bratry Fürbacherovými a střídajícími Prachárem s Kozárem marně dobývali pole soupeře a shodně se vedlo i druhé trojce v podání Dvořáka, Truce a Voltra.

Za stavu 2:2 ale znovu Šacung nahoru dostala výhra nepárové dvojky Prachára s Kozárem. Jenže od stavu 3:2 už domácí nedokázali nic. V singlu Truc uhrál jen devět míčů a bylo znovu srovnáno. Domácí se ovšem z předchozího vývoje trojic nepoučili a další hladkou porážku zapsali Prachár, Kozár, J. Fürbacher a střídající A. Fürbacher. Až v poslední trojce dne se domácí vzchopili, jenže nakonec Dvořák, Truc a Voltr o dva míče padli ve třetí sadě. Šlo se do dvojek a domácí z nich měli dosavadní bilanci 3:0. Když Truc s Dvořákem vyprovodili bratry Víty v prvním setu, vypadalo to, že se úspěšná série prodlouží. Jenže v dalších dvou setech domácí duo uhrálo jen čtyři míče, a to na výhru nemohlo stačit.

„Perfektní výkon našich prvních dvojic a i výhra poprvé spolu hrající vloženky nám dala naději, že k bodům tentokrát nemuselo být daleko. Jenže s výjimkou úplně poslední trojky všechny ostatní byly z naší strany děs a hrůza. Když připočteme naší tradiční slabinu v singlu, bylo vymalováno,“ řekl trenér Michal Doucek.

TJ Plazy - SK Šacung Benešov 1947: 6:1

Plazům jako nováčkovi ke konci základní části začala docházet šťáva, což pro dosud nebodující Šacung mohla být naděje na letošní premiérový zisk. Jenže absence smečařů Kalase, Ungermanna ml. i Dvořáka už byla prvním problémem. Ten druhý nastal, když hostující duo hrdinů předchozího dne – Šperlíka a A. Fürbachera, doplněné střídajícím M. Krunertem, dokázalo trestuhodně zazdít jasné vedení. Ve druhé dvojce už Kanda a Truc neměli nárok.

Stejné platilo i v první trojce, kde Prachár, M. Krunert, J. Fürbacher a alternující Kozár nestačili kvapíku soupeře. Naopak druhá trojka přinesla boj, ve kterém domácí přetlačili v závěru třetího setu Kandu, Truce a Voltra. Jediný čestný bod v utkání zajistila hostům výhra třetího deblu Prachára s Kozárem. V souboji singlistů dostal důvěru M. Krunert, ale ani on na výhru neměl. Závěr duelu obstarala výhra trojková výhra první domácí sestavy nad Kandou, Trucem a Voltrem v posledním možném balonu.

„Tak jak jsem předchozí den byl spokojen s výkonem dvojic, tentokrát to bylo naopak. První jsme si prohráli sami v hlavě, druhou nezvládli vůbec. Na to navázala i velmi nekomunikativní první trojka. Kromě upracované a vyhrané vloženky měřítko snesla jen druhá naše trojka v obou svých zápasech,“ uvedl trenér Doucek.