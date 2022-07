Čelákovice měly ve hře dvě sestavy, kromě zmíněné i druhou, která před týdnem vyhrála turnaj osady Merida. Ta ve čtvrtfinále narazila na sestavu pražských Čakovic, ve které hostoval domácí hráč a hrající ředitel turnaje Kanda. Právě v tomto zápase ovšem svou účast na turnaji odpískal díky na nohejbalové poměry kurióznímu zranění, přetrženému bicepsu. Zaskočit za něho musel jiný ředitel, 63letý Kopáček st., který řídí meridský turnaj. A v největším překvapení dne se neuvěřitelnou bojovností oslabená sestava posledním možným míčem probojovala přes favorizovaného soupeře do semifinále.

Tam ji čekala první domácí sestava, která v předchozím čtvrtfinále skolila své klubové spoluhráče. Překvapení dne z Čakovic už síly došly a tak k radosti domácích fandů měl Šacung finále jisté. Jeho soupeř vzešel ze souboje obhajující trojice Dorost ČR s Dolními Počernicemi. Tady favorit nezaváhal a od obhajoby jej dělil poslední krok.

V prvním setu mače o zlato si domácí sestava na dosud bezchybně fungujícího favorita, který neztratil ani set, vyšlápla a set získala. Jenže pak se v tom dalším nevyvarovala nevynucených chyb a naopak obhájce už moc pochybení nevyprodukoval. Ve třetím setu už domácí formaci nepovolil ani balon a zaslouženě převzal trofej a šek pro vítěze.

„Má účast na turnaji byla hodně zajímavá. Původně jsem měl startovat, jenže mám jít na operaci ruky. A v nemocnici mi změnili termín tak, že bych na turnaj nemohl. Dva dny před turnajem mi ale z nemocnice zavolali, že se termín znovu mění. Když jsem začal znovu shánět sestavu, obhájcům se zranil Filip Hokr a byli tak bez blokaře a smečaře. Tak jsme se dohodli, byť už jsem trochu odrostlý dorostenec. S Počernicemi v semifinále jsme věděli, že nás nemají čím ohrozit a dokázali jsme je přehrát. Ve finále jsme nezačali dobře a ztratili první set. Domácí ale hráli dobře a my nezvládli koncovku. Věřil jsem, že máme dost dobrý tým na to, abychom to otočili. Což se podařilo, druhý set jsme vyhráli 10:6 a třetí byl čistý. Je to moje druhá výhra na Šacungu a snad ještě nějakou časem urvu. Hezké je, že letos díky zranění ruky nemohu skákat klepáky, svou nejsilnější zbraň. A po vsetínské Valašce je to už druhý turnaj, který jsem letos vyhrál, aniž bych skočil jediný klepák,“ okomentoval výhru smečař Jan Chalupa.

Autor: Martin Maršálek

Konečné pořadí turnaje:

1. Dorost ČR (Chalupa, Tolar, Seidl)

2. SK Šacung Benešov 1947 A (L. Dvořák, Truc, A. Fürbacher)

3. TJ Sokol Dolní Počernice (M. Kaděra, Ungermann ml., Nováček)

4. TJ AVIA Čakovice (Kanda, Holas, Kopáček ml., Kopáček st.)