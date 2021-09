„Věděli jsme, že nás čeká zvláště silný soupeř. Chtěli jsme předvést důstojný výkon, abychom nezklamali diváky. Myslím, že v tomto ohledu jsme uspěli a dokázali mistru vzdorovat. Od lepšího výsledku nás dělily zejména individuální chyby v dobře rozehraných koncovkách druhých setů, zejména mladí hráči si to musí v hlavě poskládat. Blahopřeji vítězům, předvedli standardní výkon, který podávají celou soutěž a po zásluze si odvezli výhru,“ řekl trenér Stanislav Voltr st.

Úřadující mistr ligy a držitel dvou ze tří republikových šampionátů byl tahákem pro diváky, ale pro domácí tým i těžkým oříškem. Přesvědčila se o tom už první dvojka Hokra, Truce a střídajícího Kandy. Srovnání zařídila dvojka Prachára a Kalase výhrou ve třetím setu. V trojicích už šli hosté do trháku. Nejprve Hokr, Truc, A. Fürbacher a střídající Vale neměli nárok, poté padli Prachár, Kalas a J. Fürbacher ve vyrovnané partii. Problémy s nadějně rozehranou koncovkou předvedli ve třetím deblu i Vale s A. Fürbacherem a střídajícím Šperlíkem a v singlu se ani nečekalo, že by Prachár vážněji soupeře ohrozil. Poslední domácí vzdor přišel od trojice Hokra, Truce a A. Fürbachera, ale ve zkrácené sadě se z dílčí i celkové výhry mohl radovat soupeř.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.