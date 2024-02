Už o víkendu pro ně odstartují boje o přežití ve třetí nejvyšší soutěži. Florbalisté Benešova jdou do série play-down s Pískem s vědomím, že celou sezonu byli přikováni u dna tabulky, navíc ve druhé polovině sezony takřka nevyhráli. Nyní alem musí, jinak sestoupí do divize. Bitva o naději odstartuje v sobotu a trvat může klidně až do Velikonoc.

Florbalisté Benešova. | Foto: Miroslav Holub

V těžké chvíli musí přepnout a vítězit, jinak se může stát, že ve druhé polovině března budou odcházet ze hřiště se sklopenými hlavami a s vědomím, že se v příští sezoně objeví o patro níž v divizi. Florbalisté Benešova od prosince netuší, jaké je zažít pocit vítězství. Pokud jejich skomírání bude trvat dál, počkají si na něj minimálně do září.

„Trénujeme, asi bude i nějaké video. Už jsme se o něčem bavili, že něco připravíme. Jinak hlavně psychicky a i zdravotně,“ říká obránce a sekretář klubu Michal Vojtíšek. Série s Pískem, se bude hrát týden co týden a na čtyři vítězné zápasy, tedy na víc, než dokázal Benešov vyhrát v celé základní části.

Případný sedmý duel je přitom plánován na velikonoční svátky. „Hrozí nám, že budeme hrát až takhle dlouho. Doufám, že se nám to nestane. Pro mě nepochopitelné, proč musíme hrát až do Velikonoc a naopak udělat nabitější víkendy a další jim dát volno. Nejsme už vrcholová soutěž,“ štve Vojtíška.

Nepochopitelný kolaps! Benešov ztratil s lídrem čtyřgólové vedení

Benešov ale musí přepnout a začít vyhrávat, jinak se může s Národní ligou rozloučit. K tomu bude muset porazit Písek čtyřikrát. V základní části s ním dvakrát prohrál, i když doma až po prodloužení a získal s ním poslední bod. Nyní už se ale počítají jen výhry. „Písek se proti nám prezentoval obrovsky běhavým florbalem. Má spoustu mladých kluků, kteří chtějí hrát pořád na balónku a měli jsme s tím velké problémy, i když jsme se v tomhle ke konci základní části zlepšili. Mohly by na ně platit brejky,“ nastiňuje Vojtíšek.

On sám odhaduje, že by série mohla být vyrovnaná. Ač do ní půjde jako favorit Písek, tak pro Benešov hrají menší výhodu zkušenosti s vypjatými zápasy z let minulých. „Jsme zkušenější. Většina z nás má více play off za sebou, což by mohlo hrát v náš prospěch. U nás by neměly tak velké nervy,“ tuší opora zadních řad posledního celku Národní ligy. V sérii budou rozhodovat obrany. „Kdo v ní bude důslednější, vyhraje. Vyřazovací boje rozhoduje počet obdržených gólů, nikoliv těch vstřelených,“ dodává Vojtíšek.

Kapitán florbalistů Ladislav Vorel: Řvaní nemá smysl. Prohrávat nebaví nikoho

Pokud se Benešovu podaří zachránit, pak ho ještě po Velikonocích bude čekat baráž s poraženým finalistou divize. „Musíme si dát pozor, abychom nebyli florbalem otrávení a chodili na trénink s tím, aby nám už sezona skončila,“ podotýká Vojtíšek. Ač se spoluhráči obsadili poslední místo a po černé sérii porážek, tak nálada v kabině není podle něj na bodu mrazu. „Mám pocit, že se teď zlepšila oproti atmosféře před Vánoci,“ uzavírá Vojtíšek.