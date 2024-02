Poslední kolo jen dokreslilo jejich zmar v letošní sezoně. Florbalisté Benešova přivítali na závěr základní části lídra Národní ligy z Plzně. S vedoucím celkem tabulky ještě v polovině utkání vedli 4:0, přesto ale utkání prohráli 5:7. Do bojů o záchranu tak půjdou s další těžkou ránou na psychickém rozpoložení.

Florbalisté Benešova prohráli s Plzní v sezoně i podruhé. | Foto: FBŠ Slavia Plzeň

Už se schylovalo k tomu, že černá série bude prolomena. Do poloviny zápasu směřovali benešovští florbalisté za pro psychiku tolik důležitým vítězstvím před vyřazovacími boji. Třicet tři minut šlo utkání podle plánu, pak se ale střetnutí zvrhlo a Plzeň začala utkání obracet. Do přestávky šel Benešov už pouze s jednobrankovým náskokem.

„Bohužel se budu opakovat, ale po fantastické první třetině jsme opět utkání neudrželi a prohráváme. Každopádně na to, že proti nám stál první tým tabulky, podali hráči hlavně v úvodu podali chválihodný výkon,“ řekl trenér Benešova Lukáš Brož.

Florbalisté schytali další tvrdý direkt. Dlouho se z něj vzpamatovávali

„Potvrdilo se, že Benešov není náš oblíbený soupeř. První třetinu jsme byli soupeři sami sobě a potřebovali jsme od soupeře dostat facku. Do druhé třetiny jsme se vzbudili a začali jsme předvádět hru, která je hodna naší úrovně,“ řekl trenér Plzně Jakub Šimek.

Západočeši deset minut před koncem definitivně otočili skóre na svou stranu třemi góly v rychlém sledu. Benešov se už ze ztráty vedení nevzpamatoval a do bojů o záchranu se deseti prohrami v řadě.

Snad sezona nebude horor, přeje si Brož. Nutkání vlézt do brány nemá

„Kvůli nekoncentraci ve druhé třetině a na začátku třetí třetiny soupeř slaví vítězství. Pro nás to byla dobrá prověrka před play-down, do kterého dáme vše. Chtěl bych poděkovat divákům, kteří byli slyšet, a věřím, že nám ještě ve větším počtu pomůžou ve vyřazovacích bojích,“ uzavřel trenér Brož. Benešov začne záchranu na půdě Písku. Hraje se na čtyři vítězná utkání a oba týmy se budou týden co týden až do Velikonoc střídat v pořádání.

Benešov – Slavia Plzeň 5:7 (2:0, 2:3, 1:4)

Branky: 23. a 29. Poláček, 4. Sklenář, 5. Pavlíček, 46. Šimek - 34. a 53. Šimeček, 36. a 40. Fuchs, 41. Huleš, 50. Malkus, 52. Mikolášek. Vyloučení: 4:5 + Konrady (ot). Využití: 0:3. Rozhodčí: Hejzlar – Kněžík. Diváci: 24.