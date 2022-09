„Tým jsem narychlo převzal po odvolaném předchůdci. Musím přiznat, že na prvních trénincích byla znát až příliš uvolněná atmosféra. Hráči často nechápali, co po nich vlastně chci. Jeden z nich dokonce přestal komunikovat a chodit na tréninky. Bylo mi jasné, že takový stav není ze dne na den,“ popsal některá negativa trenér Stanislav Voltr st., který Šacung vedl v minulých sezónách.

Benešovští Oranjes kromě neuspokojivých výsledků viditelně měli problém s chemií v týmu i přístupu. Prvním důsledkem byl odchod zkušeného odchovance Kandy do pražských Čakovic v letní pauze, který klub posvětil.

Foto: Sezona bez výhry dokonána. Šacung opouští nohejbalovou elitu

„Před začátkem sezóny jsme pořídili úspěšného trenéra od juniorské reprezentace. Věděli jsme, že díky nezkušenosti řady hráčů se řadíme k adeptům sestupu. Jenže naše očekávání se vůbec nenaplnila. Tým dle názoru našeho výboru měl až příliš volný režim, řada standardních věcí z přípravy týmu v nejvyšší soutěži vůbec nebyla prováděna. Po bídných výsledcích byly trenérovi předány požadavky na změny, ale nic se nezměnilo. Nefungovaly ani další věci. Kamil Kanda se snažil mladé kluky probrat, ale přehnal to a tým se ještě více rozklížil. Došla nám trpělivost, trenéra odvolali a povolali předchozího trenéra, aby tým srovnal. Podařilo se domluvit i návrat ikony klubu Doubravy, který tři roky nehrál. Spolu s kapitánem Kalasem, který se uzdravoval po zranění, to vypadalo nadějně. Jenže pak prosákly informace, že někteří hráči už vyjednávají angažmá v jiných klubech a to nás definitivně otrávilo,“ vysvětlil klíčové momenty předseda klubu Miloslav Ziegler.

Není tajemstvím, že ambiciózní kluby z Prahy a jiných měst mají větší rozpočty a lákají hráče. Benešovskému klubu, byť nemá úplně nejnižší rozpočet, citelně chybí partnerství nejvyšší úrovně. Po odchodu společnosti ČNES se nový titulární partner zatím nenašel. I přesto ale naděje žila a rozhodovalo se na hřišti. Jenže ani tentokrát moc štěstí Oranjes neměli, znovu je zradilo zdraví největších opor.

Hazard se jménem? Pomoc v těžké chvíli. Ikona pomáhá Šacungu v krizové situaci

„Fanda Kalas dva měsíce nehrál, ale už vypadal uzdravený. Samozřejmě do série skočil téměř bez tréninkové přípravy. První utkání v Plazech ještě zvládl, ale doma se mu po pár míčích zranění na stehně obnovilo. Stejný problém postihl v utkání v Benešově i Jirku Doubravu. V Plazech se ještě zranil Luděk Dvořák a do odvety ani nenastoupil. Zbylí hráči makali, ale v koncovkách si soupeř počínal zkušeněji. Někteří hráči zahráli skvěle, někteří zklamali. I to je sport, ale neúspěch mě hodně bolí,“ doplnil trenér Voltr.