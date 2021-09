Zatímco 21letý univerzál Truc na šanci čekal už delší čas, o dva roky mladší Hokr do letošní sezony vletěl jako raketa a jen kvůli poranění vazů neodehrál část ročníku.

„Tušil jsem, že by to mohlo vyjít. Nakonec z nominace vypadl jen jeden z nás, ostatních sedm nás na šampionát do Rumunska jede. Reprezentovat je super a jsem za šanci rád,“ řekl Hokr. „Na soustředění odjel malý počet hráčů, takže jsem věděl, že Černý Petr zůstane jen jednomu či dvěma z nás. Už samotný předvýběr na soustředění mě potěšil, že jsem se tam konečně probojoval. Je mi 21 let a tedy už další šanci mít mezi juniory nebudu,“ okomentoval nominaci Truc.

Jejich soupeř Prachár měl nominaci prakticky pod palcem. „Vzhledem k tomu, že na Slovensku není tak velký okruh hráčů jako v Česku a jako jediný z juniorů hraji českou extraligu, trochu jsem čekal že pozvánka přijde. Když se mě trenér začal vyptávat, s kým by se mi hrálo dobře, bylo vše jasné,“ řekl slovenský reprezentant.

Oba čeští mladíci ale ještě nemají jasno, kam je trenér zařadí. Zřejmě nikoliv pro oba do nepříliš oblíbené disciplíny jednotlivců, ale u dvojic a trojic jsou jejich šance otevřené.

„Myslím si, že trenér se mnou počítá jako s blokařem a smečařem do trojek. Asi spolu se vsetínskými polaři. Na dvojky tam je spousta hráčů. Tam bych si tipnul Tomáše

Andrise, Zdeňka Kalouse a Nika Truce. A ještě je tu Lukáš Tolar…,“ odhadoval Hokr. Právě zařazení do dvojic je přáním Nikolase Truce. „Spíš bych řekl, že se mnou trenér počítá do dvojky než trojky. Ale i tam má na výběr buď mě s Filipem, nebo Zdeňka Kalouse s Tomášem Andrisem. Na soustředění nám spolupráce s Filipem šla, většinou jsme soupeře porazili. A k sobě bych chtěl určitě právě jeho.“

Naopak téměř stoprocentní jistotu vytížení má 21letý Prachár. „Zřejmě se mě budou dvojky i trojky. Je to zatím pracovní verze nominace, ale předpokládám, že se už moc nezmění,“ uvedl.

Autor: Martin Maršálek