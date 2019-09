V posledním utkání základní části mužské extraligy, které již naštěstí z hlediska postupu do play-off nic neřešilo, benešovští nohejbalisté dostali školení od lídra tabulky z Prahy.

Jakub Fürbacher sleduje souboj nad sítí, který svádí spoluhráč Lukáš Flaks s čakovickým protivníkem | Foto: Martin Maršálek

Benešov – Čakovice 0:6

Zatímco hosté, kteří v letošním roce neztratili ani bod, byli kompletní, domácí do tohoto stavu měli daleko. Bez Makary, Nepodala, Voltra ml., A. Fürbachera i hlavního trenéra Voltra st. neměli moc šancí. Přesvědčili se o tom hned ve dvojicích, kde jak Flaks s Trucem, tak Kalas s Řehákem prohráli. Domácí i přes oslabení nedali kůži lacino, oba trojkové mače dovedli do třetích setů, v nich ale už prokázali kvalitu hosté. Pocítil to i debutující Jakub Fürbacher.