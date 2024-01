Trpěl jak zvíře, ale dostal se do cíle. Motocyklista Libor Podmol, který jel drsnou kategorii bez asistence, byl jistě jedním z hrdinů Rallye Dakar 2024. Zároveň však i jakýmsi otloukánkem. Tolik „malérů“ totiž potkalo málokoho.

Libor Podmol si užíval chvíle v cíli Rallye Dakar | Foto: Libor Podmol/MMproductions

Stačí jen zrekapitulovat, čím si motorkář ze Znosimi u Vlašimi v Saúdské Arábii prošel a přičíst k tomu desítky hodin práce na motorce v bivaku, což vyplývá ze specifik třídy Original by Motul.

Dojel se šrámem nad okem, potlučeným tělem, bolavýma rukama, bez druhého a možná i třetího rychlostního stupně své husqvarny. Po roce 2021, kdy dojel na 31. místě, dokončil druhý Dakar. V celkovém pořadí byl na 53. místě, v kategorii jezdců bez asistence skončil osmý.

Letos šlo o přežití

„Přežil jsem nejdrsnější disciplínu, a to už mi nikdo nevezme. Trochu mě mrzí výsledek, ale chtěl jsem hlavně dokončit a pak získat cenu za pódium v kategorii jezdců bez asistence. Nakonec si ale vezu domů ocenění za odvahu a vůli, což je možná ještě cennější. Dakar pro mě není až tak o výsledcích, jako spíš o příbězích. Ten můj byl fakt neuvěřitelný,“ prohlásil Podmol, který o letošním ročníku tvrdí, že v něm šlo o přežití.

Podmol se modlil, aby dojel s roztrženou gumou. Zestárnul jsem o sto let, říká

Co všechno ho postihlo? Nejdřív se ztratil a jezdil v protisměru, šutr od soupeře ho krvavě trefil do ruky. Spadl hlavou na kámen, zdravotníci mu na trati sešili šrám nad okem devíti stehy. Rána mu opuchla a tři etapy neviděl na jedno oko. S výronem v ruce do pozdních hodin opravoval motorku a do bivaku přijel za tmy. Nakonec se mu natrhla přední pneumatika, musel se vyhýbat ostrým kamenům, ale všechno zvládl.

„Moje tělo během těch čtrnáct dní dostalo záhul, jako nikdy. Disciplína bez asistence je úplně něco jiného, závodění se odsouvá na druhou kolej, nejdůležitější je se dostat do cíle a připravit sebe a motorku. Já jsem v bivaku nestíhal ani různé briefingy, neřešil jsem navigaci nebo informace o následujícím dni. Natož se regenerovat,“ líčil Podmol.

Dojezd slíbil synovi

Říkali mu Rocky a od ředitele soutěže Davida Castery dostal cenu za odvahu. „Dakaristé prý ocenili, že jsem se nechal zašít na trati bez medikamentů proti bolesti, což považovali za husťárnu. Stejně jako, když jsem jel patnáct kilometrů v těch největších dunách za úplné tmy,“ pokračoval mistr světa ve freestyle motokrosu z roku 2010.

Jako Rocky. Potlučený Podmol jel na jedno oko. Od ředitele dostal cenu za odvahu

V pátečním cíli už ale Podmola skoro nic nebolelo. „Takhle je to vždycky, když se dojede. Člověk je rozprouděný a plný adrenalinu. Ale ono to ještě přijde,“ vykládal nezdolný motocyklista, který slíbil dojezd do cíle synovi. „Dali jsme si na to malíček. Zatím jsem s ním nemluvil, ale vyzvedne mě na letišti.“

A rukávu má plno dalších příběhů. O nich bude v sobotu 3. února vyprávět na talkshow v pražském Royal Theatre and club.