Rovná desítka hráčů překročila v aktuálním ročníku nejvyšší futsalové soutěže dvouciferný počet nastřílených gólů. Od pátečního galapředstavení v České Lípě patří do elitní společnosti také mělnický Jakub Moravec. V porovnání s ostatními mu na umístění v top ten stačily jen zhruba dvě třetiny odehraného času. Jedenáct zářezů stihl během pouhých šesti novoročních startů.

„Je to super statistika, ale gólů pořád mohu dávat mnohem více. Vybavuji si spoustu šancí, které měly skončit gólem. Nicméně jsem rád, že klukům můžu takhle pomáhat. Věřím, že únor pro nás bude dobově velmi úspěšný,“ komentuje úchvatná čísla navrátilec do sestavy, v níž hodlá pomáhat až do doby, než epidemie umožní start nižších fotbalových soutěží v Německu.

Čtyřikrát v řadě po dvou gólech, naposledy dokonce hattrick. Zažil jste někdy podobnou gólovou smršť?

Jelikož jsem hrál vždy pouze fotbal a futsal hraji dohromady asi jen čtyři měsíce, tak ne. Ve fotbale je střílení branek mnohem složitější.

Čekal jste, že vám to po návratu tak půjde?

Upřímně – po prvním utkání v Českých Budějovicích jsem byl lehce otrávený. Nebyli jsme zdaleka tolik sehraní, měli jsme v nohách několik tréninků, nešlo nám to a hala byla jako kluziště, což vyhovovalo domácím, kteří na to jsou zvyklí. Postupem času se v dalších zápasech začalo projevovat to, jak dobře trénujeme. Moje góly přicházely tak nějak automaticky.

Nejlepší střelci 1. Futsal ligy

David Jošt (Slavia Praha)

17 gólů/10 zápasů

Angellot (Sparta Praha) 14/9

Radim Záruba (Slavia Praha) 13/10

Michal Seidler (Plzeň) 13/9

Tomáš Vnuk (Plzeň) 12/9

Michal Holý (Plzeň) 12/9

Jakub Moravec (Mělník) 11/6

Petr Výborný (Ústí n. L.) 11/9

Tomáš Fichtner (Č. Lípa) 10/11

Dominik Havlín (Žabinští Vlci Brno) 10/11

Zdá se, že jste po gólech pořádně hladový…

To jsem byl vždycky a také budu. (smích)

Změnilo se nějak mužstvo za ten necelý rok, co jste v něm nebyl? Jeho hra vám evidentně sedí…

Řekl bych spíš pročistilo, to je asi ten správný výraz. Úspěch v týmových sportech vždy dělá parta. Jakmile se jeden na druhého kouká skrz prsty, nemůže to nikdy fungovat. V tuhle chvíli je parta výborná. V kabině je sranda, máme mladého trenéra, který futsalu rozumí a pohybuje se v něm spoustu let, takže je schopný nám dost předat a poradit. S klukama jsme, troufám si říct, kamarádi, obě čtyřky si sedají čím dál tím víc.

Rázem se řadíte mezi nejlepších deset střelců celé ligy. Sledujete tyhle statistiky? Ani bych se nedivil, kdyby se vám ozvaly i nějaké další kluby…

Statistiky nesleduji. Jak říkám, do této chvíle jsem to bral opravdu tak, že se jdu na palubovku pobavit futsalem a hlavně se snažit vyhrát zápas. Góly přicházejí samy, protože v hale mi to vždycky padalo. S žádnou konkrétní nabídkou mě osobně zatím nikdo nekontaktoval.

Nepřehodnotíte nakonec kvůli tomu svůj záměr vypomoci týmu pouze dočasně do rozjezdu vaší fotbalové soutěže v Německu (4. liga), která má u vás před futsalem přednost?

Mám profi smlouvu v Německu, takže jakmile přijde pokyn, že se soutěže znovu rozbíhají, je mou povinností naskočit na hřiště.

Máte nějaké informace, jak to vypadá s rozjezdem soutěží v Německu?

Poslední zprávy jsou, že by se mělo začít naplno trénovat začátkem března, ale nic není potvrzené a vzhledem k situaci, jaká je, bych se nedivil, kdyby se to celé ještě posunulo.

Nemrzelo by vás na druhou stranu, kdybyste přišel o závěr a třeba i play-off futsalové soutěže?

Vzhledem k tomu, jak se to vše vyvíjí, by mě to určitě mrzelo, protože věřím, že to s klukama do play-off dotáhneme. Každopádně v dnešní době člověk neví, co bude zítra, takže bych to nechal otevřené. Uvidíme, jak to vše nakonec bude.

Jak moc ovlivnila vaši soutěž v Německu pandemie?

Značně. Od začátku prosince je naše Regionalliga pozastavená a čeká se, až se znovu rozběhne. Mělo by se dohrát alespoň zbylých sedm osm utkání kvůli regulím všech soutěží.

Na druhou stranu nebýt toho, tak nejspíš za Olympik nehrajete. Všechno špatné je tedy k něčemu dobré, jak se říká, že?

Možnost hrát alespoň futsal kvituji, v tuto chvíli jsem za to nesmírně rád a naplňuje mě to.

Bylo to těžké rozhodování upřednostnit loni fotbal před futsalem?

Fotbal hraji od pěti let a je to můj život. Od šestnácti jsem profesionál a nikdy jsem si nepřipouštěl jinou možnost. Ve chvíli, kdy by přišla zajímavá nabídka, asi bych měl trochu brouka v hlavě, ale jsem především fotbalista a stále mám ve fotbale vysoké cíle.

Jak to vlastně máte s dojížděním do Německa a s tréninky?

Ve fotbalové sezoně trénujeme de facto každý den, jednou v týdnu dvoufázový trénink, pouze den po zápase je většinou volno, takže tréninkový režim je podobný jako v českých ligových týmech. Během sezony v Německu žiji a do Prahy se vracím jednou, dvakrát do měsíce.

Připravujete se nějakým způsobem individuálně na jarní část fotbalové soutěže, nebo si teď vystačíte pouze s futsalem?

Hodně trénujeme a je také dost zápasů, takže futsal mi pomáhá udržovat se v dobré fyzické kondici a formě. Od klubu však máme individuální plán, který musím dodržovat.

Trenér: Má potenciál na reprezentaci

Jakub Moravec očima kouče Olympiku Jakuba Němce: „Kuba je výborný fotbalista. Už když za nás hrál v několika utkáních během loňské sezony, ukázal, že má velký potenciál. Ale protože nemohl pravidelně trénovat a tedy pochytit futsalové myšlení a taktiku, neukázal naplno, co v něm je. Nyní k tomu má kvůli přerušení fotbalových soutěží prostor. Za ten měsíc, který se futsalu věnuje naplno, udělal obrovský pokrok v taktice, a to se projevilo i v zápasech. Má skvělou techniku, a když se k tomu přidala i taktická stránka, stal se z něj lídr týmu, nejlepší střelec a hráč, který rozhoduje zápasy. Navíc je to i charakterově skvělý kluk. Svým profesionálním přístupem, na který je zvyklý z fotbalového prostředí, je velkým vzorem pro naše mladé kluky. Byl bych rád, kdyby se mohl futsalu věnovat a skloubit ho s fotbalem. Má na to, aby zářil nejen v lize, ale brzy klidně i jako lídr národního týmu.“