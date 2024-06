Kvalifikací prošla sportovní střelkyně Monika Breburdová na Olympiádě dětí a mládeže bez větších problémů na druhé příčce. S výsledkem 368 bodů si navíc stanovila nové osobní maximum. Ve finále na zástupkyni Středočeského kraje dolehla nervozita, která ji možná připravila o medaili. „Mohlo to být lepší. Výsledek z kvalifikace mi ve finále svázal ruce,“ hodnotila čtvrté místo Breburdová.

Sportovní střelkyně Barbora Breburdová nepatřila k největším favoritkám na zlato. Ve vzduchové pistoli byla na mistrovství republiky čtvrtá a za sebou navíc neměla tolik zkušeností jako její zkušenější kolegyně. Na čtvrtou příčku navázala i na své první mládežnické olympiádě. Už při ranní kvalifikaci o sobě dala vědět a ukázala svým soupeřkám, že s ní rozhodně musí počítat. V ranní kvalifikaci několikrát vedla, ale nakonec ji o jeden bod přeskočila Tereza Motanová z Prahy. „Jsem nadšená, je to tady fantastické a se střelbou nemůžu být víc než spokojená. Navíc jsem si stanovila nový osobní rekord,“ radovala se rodačka z Berouna po kvalifikaci.

S jejím výkonem byla spokojená i trenérka Alžběta Dědková „Monika posunula své osobní maximum o pět bodů, což je super. Našim cílem bylo finále a teď uvidíme, co v něm předvede,” vyhlížela v napětí odpolední závod.

Trenérka se ve finále obávala u své svěřenkyně jen jediné věci – nervozity! „Výsledek z ranního závodu může Monice svázat ruce, ale zároveň jí to může dodat velkou dávku odvahy. Monča je velký dříč. Dříve byla mažoretka a odtamtud je zvyklá na dril,“ popsala přípravu 16leté střelkyně. „Já ji ani nemusím moc kontrolovat. Když řeknu odstřílej 120 ran, tak vím, že ona odstřílí 120 ran. Je fantastická,” dodala Alžběta Dědková.

I přes obavy trenérky ohledně stresu se Barbora Breburdová rázem stala jednou z adeptek na medaili. Po pěti výstřelech se držela na stupních vítězů, ale nastavený trend v počtu přesných tref mířících ke středu neudržela. Mezi pěticí nejlepších se ještě dokázala zachránit, i když se nacházela na nelichotivé eliminační pozici. Reprezentantka Prahy Jullie Semenčuková totiž trefila pouze 7,6 bodu, což Breburovou udrželo v soutěži.

„Celá situace pro Moniku vypadala beznadějně, ale pražská závodnice ránu odložila, čímž se dostala do časové tísně. Tam jsem si začala říkat, že by to mohlo vyjít,“ popsala finálový moment trenérka.

Reprezentantka benešovského střeleckého klubu tak pronikla mezi čtveřici nejlepších. Toto umístění ale vylepšit už nedokázala. “Nezvládla jsem stres. Dolehl na mě, což bylo ve finále vidět. Mám pocit, že jsou čtvrtá místa mé prokletí.” Na slabé stránce budou společně s trenérkou pracovat. „Určitě se přihlásíme na více turnajů, kde se střílí finále, aby se Monča dostávala více do stresových situací,“ řekla Dědková. Breburdová ale nevěší hlavu. O medaili z Olympiády dětí a mládeže se popere už ve středu v mixu vzduchové pistole společně s Davidem Junem.

Autor: Karel Schamberger