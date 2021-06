Pořádající klub Atletika Benešov musel uspořádat tuto akci v souladu s platnými vládními nařízeními, což se podařilo. Všichni účastníci museli doložit, že byli testováni na onemocnění Covid-19 s negativním výsledkem.

Jeden z nejlepších výkonů prvního kola předvedl benešovský Matěj Prokeš, který mezi koulaři nenašel přemožitele a pokusem dlouhým 892 centimetrů soutěž vyhrál. Ve skoku dalekém se mezi nejlepší osmičku, tedy do finále, dostali domácí Ivan Brožík a Matěj Prokeš. Druhý jmenovaný si vylepšil svůj osobní rekord na 470 centimetrů a obsadil druhé místo.

Do finále běhu na 60 metrů vedle Matěje Brožíka také Matyáš Calta. Brožík si vylepšil svůj nejlepší čas na 8,52. Calta doběhl v čase 8,52. „Na 60 metrů překážek posunul hranici osobního rekordu Matěj Kříž, který doběhl v čase 12,01,“ sdělil benešovský trenér Jan Šíma a dodal, že František Kroužek skončil v hodu kriketovým míčkem na šestém místě díky hodu dlouhým 45,77 metrů.

Velmi očekávanou disciplínou byla štafeta 4x60 metrů. „Za obrovské podpory domácích fanoušků si doběhla pro celkové prvenství domácí štafeta ve složení Prokeš, Michálek, Calta, Brožík,“ poznamenal s úsměvem na tváři Šíma.

Prvního kola krajského přeboru se účastnila také děvčata. Tři členky Atletiky Benešov startovaly v hodu dvoukilovou koulí a všechny si vylepšili své dosavadní maximální výkony. „Lucka Kopáňková 9,05, Barbora Horvátová 8,80 a Anna Pohunková 7,03,“ vyjmenoval Šíma.

Nejen jemu udělaly radost také skokanky do výšky. Lucie Čedíková stanovila své nové maximum na 133 centimetrů a Adéla Artusová skočila rekordních 125 centimetrů. Své osobáky si vylepšily v závodě na 60 metrů překážek Laura Řeháková – 11,72 sekund a Lucie Čedíková – 12,16 sekund.

Mezi dálkařkami se do finále díky hodu 402 centimetrů probojovala Jozefína Dudková, ale na stupně vítězů se nedostala. Naopak běh na 60 metrů se benešovským závodnicím povedl, do finále se dostaly tři. Rozálie Nápravníková skončila třetí v čase 8,65 sekund, šesté místo obsadila v čase 8,79 sekund Šárka Ottová, která věkem patří ještě do přípravky. „Díky tomuto výkonu se dostala na 4. místo v celorepublikových tabulkách ve své kategorii,“ odhalil Šíma. Na osmém místě doběhla díky času 9,03 Eliška Davidová.

Benešovská atletika měla své zastoupení také v běhu na 150 metrů. „Za zmínku stojí výkon Karolíny Bubákové 21,74 s a Rozálie Nápravníkové 21,42 s,“ pronesl Šíma a pokračoval. „Všem atletů a atletkám gratulujeme ke spoustě osobních rekordů a děkujeme za vzornou reprezentaci oddílů,“ uzavřel.