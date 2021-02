Nejkvalitnější výkony předvedli při závodech bez publika český koulař Tomáš Staněk a litevský výškař Adrius Glebauskas. Prvně jmenovaný letos potřetí překonal hranici jednadvaceti metrů (21,20) a skokan z Pobaltí se blýskl výkonem 227 centimetrů.

Český rekordman, který o dva centimetry zaostal za pátečním výkonem z Nehvizd, se však v průběhu soutěže netvářil příliš spokojeně. „Nějak nejsem schopný v konečné fázi pokusu zatlačit do koule. Pak to neletí podle mých představ,“ krčil rameny český rekordman, který je dřívějším výkonem 21,48 první v evropských tabulkách a čtvrtý ve světových.

Během necelého týdne má za sebou tři ostrá vystoupení v českých halách. „Něco to ukázalo o mém závodním projevu, ale asi je správné být nespokojený. Do halového mistrovství Evropy v Turuni zbývá měsíc, a tak doufám, že se do té doby v kruhu srovnám. Tam to bude nejdůležitější závod sezony,“ prohlásil závodník USK Praha.

Premiéra v kladenské hale se mu oproti loňsku, kdy se na Sletišti konal spíš testovací mítink, zamlouvala.

„Musím pořadatele pochválit. Hodně se jim podařilo úroveň zvednout. I bez diváků byla atmosféra fajn, hráli nám pěkné písničky,“ usmíval se český rekordman, který za sebou nechal Egypťana Mostafu Amra Hassana (20,37) a Lucemburčana Boba Bertemese (20,06).

Dobře se závodilo i ženám. Mezi koulařkami kralovala Markéta Červenková v osobním halovém rekordu 17,81 metru. Ve výšce se Michaela Hrubá zlepšila na 184 centimetrů a z vítězství se radovala při shodném výkonu s Řekyní Tatianou Gusinovou díky lepšímu zápisu v soutěži.

Její trenér Jaroslav Bába věří, že výkonnost skokanky, která v minulosti skákala přes 190 centimetrů, půjde nahoru. „Jeden pokus na 187 vypadal nadějně, ale musí se po krůčcích šplhat zpátky. Bohužel ji v lednu trochu zbrzdil covid. Má na to, aby skočila limit 191 na halové mistrovství Evropy,“ dodal bývalý slavný výškař.