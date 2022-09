Zatímco před týdnem se na domácím šampionátu jednotlivců v Praze podařilo Šacungu proniknout alespoň do play-off turnaje, v Modřicích se obě benešovské dvojice rozloučily s turnajem již po odehrání základních skupin.

Čtyři zápasy, čtyři porážky, to byla bilance A sestavy Truce a Ungermanna mladšího „Ještě nejsem úplně fit a na mém výkonu se to projevilo. Sehráli jsme dva vyrovnané zápasy s dvojkami z Modřic a Karlových Varů, ve kterých jsme padli těsně ve třetím setu. Naopak se Vsetínem a vítězem šampionátu z Čakovic jsme neměli nárok. Vázla nám hlavně mezihra a proměňování klíčových míčů. Přišlo mi také, že se nám teď v letní sezóně nepodařilo úplně popasovat s halovým prostředím,“ přiznal Nikolas Truc.

Ještě o set méně uhrála B dvojice s Prachárem a Fürbacherem, která nestačila na Modřice A, Karlovy Vary A, Čelákovice C a jediný set urvala proti vsetínské třetí sestavě.

„Nečekal jsem zázraky, protože sestavu jsem lepil doslova na koleně. Někteří hráči mají ještě dovolenou, další pak doléčují zranění. Museli jsme to namíchat z toho mála, co bylo k dispozici. Paradoxně možná nejlepší výkon podal Kuba Fürbacher, který přitom není stabilní deblař, ale klasický trojkový nahrávač. S Matějem Prachárem ale nejsou sehraní. Od Nika Truce s Vildou Ungermannem jsem čekal více, byť Niko hrál poprvé od zranění. Nehráli zle, ale totálně vyhořeli na balonech kolem osmiček nebo devítek. Takový set vyhráli jen jeden ze šesti. U obou dvojek byly chyby v mezihře a zejména v obraně. I když si kluci sáhli v poli na hodně míčů, měli velmi špatné zpracování. Mrzí mě, že ani jedna dvojka nevyhrála alespoň jeden či dva dílčí zápasy. Jako generálka před boji o záchranu v extralize se nám to moc nevyvedlo,“ okomentoval vystoupení benešovských barev trenér Stanislav Voltr.

Konečné pořadí turnaje:

1. Čakovice A (Kalous Z. Chadim J., Pachman)

2. Čelákovice B (Spilka, Holas)

3. Modřice A (Pospíšil, Rosenberk)

4. Žatec A (Vít P., Vít O.)