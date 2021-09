Do Șimleul Silvaniei a Pericei dorazila hned trojice hráčů Šacungu - Češi Truc a Hokr a Slovák Prachár. Český výběr stál před jasným cílem, obhájit všechny tři tituly z předchozího šampionátu. Slováci mohli překvapit a ve dvojicích, což se jim ve dvojicích málem podařilo. Ve finále totiž nad českými hráči vyhráli první set a ve druhém jim k výhře chyběly dva body. Na nejvyšší stupínek tak mohl vystoupit i Nikolas Truc.

„Odehrál jsem s Tomášem Andrisem všechny zápasy ve skupině. Proti Itálii v semifinále se k nám připojil i Zdeněk Kalous. Italové porazili Irák, ale proti nám byli bez šance. Trošku mě zklamalo finále. Myslel jsem, že mi trenér dá šanci od začátku, ale na plac jsem se dostal až na konci prvního setu, když jsme prohrávali o čtyři míče. Už se to nepodařilo otočit. Od druhého setu hrál Tomáš se Zdeňkem. Slováci ještě dotáhli náš náskok, ale pak odpadli a poznamenalo je to do třetího setu. Měl jsem z toho smíšený pocit. Chtěl jsem finále odehrát celé, ale zase mám titul,“ řekl Truc.

Také ve trojkách došlo na očekávané finále. Avšak oproti deblu ale neměli Slováci nárok. Smečař Filip Hokr se svými spoluhráči tak mohl slavit.

„Základní skupinu jsme zvládli bez problémů. V semifinále nás čekal Irák. Do té doby nehrál zle, ukázal největší zlepšení ze všech zemí. Ani proti nám Iráčané nepodali špatný výkon, chybí jim však lepší technika a také nápaditost v útoku. Ve finále se slovenský soupeř držel do půlky setu. Pak jsme se utrhli a zbytek zápasu kontrolovali. Měli jsme lepší mezihru a chytali jejich útoky. Naše trojkové finále se mi zdálo nejlehčí ze všech finálových zápasů. Z juniorského titulu mám radost, měli jsme navíc výbornou partu. Snad mě za dva roky čeká obhajoba,“ přeje si Hokr.

Radost českých hráčů ale znamenala smutek pro dalšího borce ze Šacungu, Slováka Prachára. „Ve finále dvojek Matej podle mě vyhořel na příjmu. Nedával si to tolik k síti a musel útočit z druhého kůlu a tam se pravákovi neútočí dobře. Ve finále trojek neměl takovou obsluhu, jako jsem měl já. Moji polaři a nahrávači měli výbornou formu, z toho se pak hraje úplně jinak,“ uvedl Hokr.

Konečné pořadí turnaje dvojic:

1. Česko, 2. Slovensko, 3. Irák, 4. Itálie, 5. Francie, 6. Rumunsko.

Konečné pořadí turnaje trojic:

1. Česko, 2. Slovensko, 3. Irák, 4. Francie, 5. Španělsko, 6. Rumunsko