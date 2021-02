/ROZHOVOR/ Pandemie koronaviru opět úřadovala mezi pražskými Lvy. Trenér Tomáš Pomr onemocněl, a jeho místo zaujal asistent Miroslav Malán. Po duelu s Odolenou Vodou musel mít rozporuplné pocity, jeho tým sice padl 2:3, ale díky ukořistěnému bodu získal jistotu čtvrté příčky po základní části volejbalové extraligy. „Nemohu být spokojený. Aero bylo volejbalovější. Lépe podávalo, a od toho se vše odvíjelo. Máme teď slabší formu. I ten bod jsme vybojovali se štěstím,“ přiznal Malán.

Miroslav Malán během oddechového času. | Foto: Lvi/David Kratochvíl

Co se pro vás změnilo po onemocnění trenéra?

Doteď jsem Tomášovi pomáhal. On s kluky více diskutoval, vytvářel celou přípravu. Tu jsme nyní konzultovali přes telefon, poslal nám ji e-mailem. Respektovali jsme, co si Tomáš přál. Chvílemi to vycházelo, ale pozdě jsme zareagovali na změnu jejich hry. Jasně jsme si říkali, že soupeři ulejvají míče z vysokých nahrávek. Dělali to, a stejně nám tam balony padaly. To mě mrzí.