S odstupem času, jak byste zhodnotila ME hráček do 20 let? Mistrovství bych zhodnotila určitě kladně. Když jsme odjížděly, tak nás ani nenapadlo, že bychom mohly přivézt medaili. Prohra ve finále sice stále mrzí, ale myslím si, že s postupem času, více převažuje radost nad zklamáním.

Jaká byla česká cesta do finále?

Jednoduchá určitě nebyla, i když z pohledu výsledků to tak úplně nevypadalo. Hned v úvodu nás čekal jeden z velkých favoritů turnaje, domácí Maďarsko, které skončilo v loňském roce na MS do 19 let na třetím místě. Úvod vyšel o trochu lépe Maďarkám, ale to byla jediná část zápasu. Zbytek utkání jsme už překvapivě klidně a poměrně s velkým náskokem kontrolovaly my. Druhé utkání jsme sehrály s Francií. Tento duel i pozdější střet s Francouzkami v semifinálovém zápase, považuji za nejvyrovnanější. V obou duelech rozhodla týmová obrana a útočný odskok. Zbylé zápasy probíhaly hladce a o to více jsme si je mohly užít.

Byla druhá čtvrtina klíčová pro vývoj finálového utkání?

Nemyslím si, že rozhodla pouze druhá čtvrtina. Střelecky jsme se trápily po celou dobu finálového utkání a štěstí nám nepřálo tak, jako v předešlých zápasech.

Z druhého místa jste zklamaná, nebo ho berete jako úspěch.

Samozřejmě mě to trochu mrzí, jelikož ke zlatu nechybělo moc, ale i tak je to pro nás obrovský úspěch a moc si toho vážím.

Akce se konala ve městě Šopron v Maďarsku. Měli jste čas si město projít?

Bydlely jsme poměrně daleko od centra, přičemž moc času nebylo, proto jsme si krásy Šoproně nemohly dostatečně vychutnat. Do města jsme se dostaly jen ve volném dni a působilo na mě příjemným dojmem.

S basketem jste začínala v Benešově, jaké máte vzpomínky na toto období?

Benešov pro mě byl a vždy bude srdcovou záležitostí. S holkami jsme měly skvělou partu a dodnes se spolu často vídáme. Na toto období mám spoustu hezkých vzpomínek, a proto se sem vždy ráda vracím.