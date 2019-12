Tradiční poslední turnaj sezóny se benešovským nohejbalistům povedl.

V dresu benešovského Šacungu se na Poslední smeči představil i slovenský juniorský reprezentant Matěj Prachár. | Foto: Martin Maršálek

34. ročník turnaje Poslední smeč tradičně uzavřel letošní soutěžní ročník nohejbalu. Nejstarší halový mezinárodní turnaj mužů, hraný v Praze, přivedl na start 24 trojic z Česka a Slovenska. Z toho benešovský Šacung postavil hned trojici sestav. Ve dvou z nich se představili i mladí hráči, kteří by v příští sezóně mohli v oranžovém dresu působit. Daní za nesehranost se staly výsledky. Vůbec se nevedlo B sestavě mladíků (Nastoupil, Truc, J. Fürbacher, L. Krunert), která v sobotní základní skupině turnaje skončila poslední. O něco lépe se vedlo áčku (Prachár, Kalas, Voltr), které ve skupině podlehlo Karlovým Varům B, Vsetínu A a porazilo Trnavu. To však na postup nestačilo. Naopak dobře si počínala třetí sestava matadorů Stejskala a Řeháka, doplněná Doubravou, který v letní pauze přestoupil do Modřic.