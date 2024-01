Pilot Martin Macík jede na Dakaru bomby. V Saúdské Arábii si podmanil duny i extrémně náročnou etapu 48Chrono rozdělenou do dvou dnů a mezi kamiony vede celkové pořadí. Za poslední dva dny, kdy se musel spolehnout jen na sebe, svou posádku a auto Čendu všem ukázal záda. Druhý v pořadí Aleš Loprais na něj ztrácí hodinu a čtvrt.

Unikátní kalendář Deníku pro rok 2024 - Středočeský kraj | Video: Deník

V sedlčanském týmu vládne v polovině Rallye Dakar velká euforie. Zatímco po třetí etapě počítal Macík dvě penalizace za minuté kontrolní body, tak nyní sleduje, s jakým náskokem se po dni volna vrhne do druhé půlky slavné soutěže. V nejtěžší etapě historie totiž udělal velký krok k celkovému triumfu a vytvořil si pohodlný náskok.

„Chtěl bych poděkovat celému týmu MM Technology za přípravu Čendy za námi. Bylo úžasné, co vydržel, hlavně mu nic není. Hlavně mi pomohl, tak, kde jsem potřeboval nejvíc pomoct, v dunách,“ jásal v cíli Macík. Sedlčanský pilot si s posádkou podmanil nejnáročnější etapu v historii Dakaru a už během čtvrtka urazil společně s Nizozemcem Van den Brinkem největší kus cesty z celkové porce 549 kilometrů.

V cíli neměl radost pouze Macík, ale i mechanik David Švanda, který měl radost, že Čendovi nic není. „Naše pocity jsou úplně neuvěřitelné, jsme opravdu šťastní. Protože ty dva dny, co se tam dělo, je prostě luxusní. Musím zmínit Čendu, protože co vydržel a v jakém je stavu, je na prosto neuvěřitelný. Máme rozbitý blatník, zástěrku a rozbitou kapotu, jinak tomu autu není nic,“ hlásil nadšeně Švanda.

Famózní Macík! Vede speciální etapu i celkové pořadí, penalizace zapomenuty

Lehké navigační problémy zažil František Tománek, nicméně vše zvládl na výbornou a tým ze Sedlčan si tak může vychutnávat vedoucí pozici. „Všechno bylo dobré, obrovské duny. Mám vytahaný krk jak želva. Až dolů jsem koukal. Jedna obrovská duna, měli jsme jet hodně doleva, ale to byl takový sklon, že to Mates (Martin Macík) raději pustil dolů. Kluci se smilovali, slitovali a jeli jsme si to najít zpátky. Pět kilometrů zpátky na kopec a vzali jsme si ho. Tenhle bod bude některým posádkám chybět. Jedna z nejnáročnějších etap, který jsme spolu jeli,“ uvedl navigátor Tománek.

Všichni účastníci měli ze čtvrtka na pátek zabavené a zapečetěné mobily. V poušti se museli spolehnout sami na sebe a přes noc spali v jednom ze sedmi připravených bivaků po cestě. Martin Macík tak o den později po vítězství v cíli blahopřál mámě k narozeninám. Dal jí rozhodně parádní dárek. „Chtěl bych popřát mámě všechno nejlepší ke kulatinám. Alespoň takhle jsme to stihl,“ uvedl benešovský rodák. Sám prohlásil, že první půlka Dakaru stála za to. Nyní následuje den volna a v neděli se zbytek závodního pole vrhne do druhé poloviny.