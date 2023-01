Závodníci v úterý vyjížděli do 9. etapy Dakaru po dni volna, odpočinutí, ve vypraných závodních kombinézách a nablýskaných kamionech. Dlouho ale čistí nevydrželi. Posádka týmu MM Technology startovala z první pozice, protože vyhrála 8. etapu. Svižně proplula mokrým pískem i prvním dunovým úsekem. „Pěkná etapa. Takové máme rádi. Úvodní dunky jsme projeli krásně. Ale tentokrát se nám první flek nevyplatil. Uprostřed pouště se najednou objevily potoky vody. Jeli jsme po stopách směřujících přes říčku. Překonali jsme její první část, ale v druhé polovině byla pod vodou díra a zůstali jsme tam viset,“ popisuje dramatické chvilky Martin Macík. Posádka naskákala do vody a snažila se kamion vyprostit. „Hned jsme vyndali všechna tři lana, zkoušeli jsme nájezdy, snažili jsme se kopat, brodili jsme se tam. Vodu jsme měli občas po kolena, občas po zadek. Vytáhli jsme všechno, co jsme našli a snažili jsme se odtamtud dostat. Ferry ze všech sil kopal, ale bylo to k ničemu, Čendu jsme z bahna nemohli vyprostit,“ popisuje Macík.

Po chvíli na stejné místo přijel Martin van den Brink. „Martin nás viděl, vybral si jinou stopu než my, ale zapadl tam stejně,“ doplňuje František Tomášek. Kolem uvíznutých kamionů postupně projížděly další speciály. „Když nás ostatní zpozorovali, objížděli řeku do zadní části, kde byla sjízdnější a následně se vraceli. Pak přijel Mitchel van den Brink, vypomohli jsme si vzájemně lany, ale jedno nám pořád chybělo. To nám nakonec půjčil Jarda Valtr. Mitchel pak nejdříve vytáhl Martina a pak i nás. Bylo to fakt náročné. Dorazil tam ještě Ben van de Laar. Toho jsme také tahali. Mitchelovi za pomoc moc děkujeme. Stejně tak Jardovi za půjčení lana,“ říká Macík.

Posádka v říčce strávila téměř hodinku. Jakmile se Čenda dostal na souš, pustil se stíhací jízdou k cíli. „Zbytek etapy byla vypalovačka – technická, úzká, kamenitá, uskákaná. Takové máme rádi. Takže jsme letěli střemhlav až do cíle. Autu nic není,“ doplňuje David Švanda. Další překvapivá událost letošního Dakaru je za námi. Kdo by čekal, že uprostřed pouště můžete uvíznout v řece? O všechny detaily dnešní události se posádka určitě podělí na akcích Posedlí Dakarem. Ale není všem dnům konec. Závodníci znova suší kombinézy, které si dnes přemáchli v řece, a zítra vyrazí s plným nasazením do další etapy směr Empty Quater. Držte palce, Dakar je čím dál napínavější a maratonská etapa se blíží.