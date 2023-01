Rychlostní zkouška v šesté etapě byla vzhledem k vývoji povětrnostních podmínek zkrácena přibližně o sto kilometrů. Závodníci tak v pátek zdolávali 357 měřených kilometrů. Na programu byly duny a písek. Posádka týmu MM Technology odstartovala hladce a v úvodu etapy rychle letěla po písečných pistách. „Pak přišly menší dunky, které se postupně zvětšovaly a zvětšovaly. Až jsme byli ve fakt velkých kopcích, kde už jsme se museli pořádně rozjíždět, abychom je vyjeli. A dostávali jsme se také přes hodně rozbitých dun, kde nevidíš za horizont. Když do nich kamion pošleš, je tam díra nebo ti jde každé kolo na jinou stranu,“ popisoval Martin Macík.

Macík se blíží k bedně. Po šesté etapě je čtvrtý

Postupně se posádka ve svižném tempu propracovala až k nejvyšším dunám v poslední části etapy. „Tam už to bylo na hraně. Některé jsme nemohli vyjet, takže jsme je různě objížděli a snažili jsme si poradit. Písek už byl hodně rozježděný. A najednou jsme potkali stádo velbloudů. Bavilo nás to,“ popisuje prožité chvíle navigátor František Tomášek, který podal úctyhodný výkon. „Navigace byla hodně těžká. František válel, krásně trefil dva fakt těžké body a pomohl nám tak předjet některé soupeře. Jen jednou jsme hledali a kroužili, jinak navigace výborná,“ chválil svého navigátora Martin Macík.

V závěru etapy se sedlčanští závodníci po 350 kilometrech zaradovali, že duny končí. Ale poslední dávka adrenalinu přišla, když se dostali na kamenitou cestu na skále. „V levotočivé mokré zatáčce nám to brutálně uklouzlo a dostali jsme smyk. Málem jsme se svalili ze skály. Snad to tam všichni vybrali ve zdraví,“ popsal David Švanda.

Změna plánu! Další etapa bude maratonská

V cíli se závodníci dozvěděli o novinkách pro příští dny. Vzhledem k počasí, které znemožnilo postavit bivak v Al Duwadimi, budou následují 7. a 8. etapa prohozeny, zkráceny a vyhlášeny jako maratonské. Podle pořadatelů by tak měla být zachována dostatečná náročnost závodu. V sedmé etapě, která se pojede 7. ledna (z Rijádu do Al Duwadimi), bude speciálka měřit 333 kilometrů.

I bez tlumiče na Dakaru válí. Macík dojel v parádním čase

V cíli bude zřízena zóna, kde budou závodníci za pomoci svých asistencí provádět nejnutnější opravy. Čas na ně ale bude omezený – maximálně dvě hodiny. „To je velká změna. Musíme ještě připravit spoustu věcí. Hlavně kamion, náhradní díly a vše potřebné. Dvě hodiny na servis mezi etapami není moc, obvykle trvá déle. Budeme balit, připravovat stany, spacáky, oblečení,“ plánuje mechanik David Švanda.

Následná osmá etapa, která se pojede v neděli 8. ledna, povede zpět do Rijádu, přičemž smyčka původně plánovaná v programu sedmé etapy, bude zkrácena o 128 kilometrů. Závodit se tedy bude na 345 kilometrech a poté se dakarští jezdci vydají do bivaku v Rijádu. Tam následně proběhne ledna odpočinkový den. Pak už by měl Dakar pokračovat podle původního plánu.